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Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производит ЦКИБ СОО – филиал Тульского КБП «Высокоточных комплексов» Ростеха) созданы новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули,
Они позволяют пробивать натовские бронетранспортеры с усиленной броней. Об этом рассказал в воскресенье в эфире программы
Он объяснил, что, чем меньше элементов, тем меньше ошибок «нестабильности». Но существует ещё и более эффективный боеприпас.
Удары нанесли по пунктам временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре и Макаровке. Кроме того, тяжелые огнемётные системы (ТОС) использовались для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском.
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«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», - рассказал Алексей Матвеев, специалист ЦКИБ СОО, в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
«При абсолютно той же конструкции пули, она тоже одноэлементная стальная, она может пробивать броню, бронебойный патрон. На 100 метрах пробивает борт «натовского» БТР. с усиленной, конечно, с твердой броней», - сказал Матвеев.Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили до 110 солдат и три автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ), об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Удары нанесли по пунктам временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре и Макаровке. Кроме того, тяжелые огнемётные системы (ТОС) использовались для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском.
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Мария Фирсова