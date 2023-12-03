Винтовка ОСВ-96 обрела новые моноэлементные пули

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой, поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.