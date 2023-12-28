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Минобороны впервые раскрыло число контрактников, находящихся в зоне СВО

Минобороны: в ВС РФ по контракту служат более 640 тысяч человек
28 декабря 2023, 11:45
Фото: iStock/kobzev3179

Фото: iStock/kobzev3179

Минобороны РФ впервые за время проведения специальной военной операции раскрыло число служащих в ВС РФ по контракту. Всего в российской армии служат более 640 тысяч контрактников. Такие данные следуют из материалов оборонного ведомства «Армия в цифрах — 2023».

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что в спецоперации приняли участие порядка 40 тысяч бойцов в составе отрядов БАРС. При этом в настоящее время свыше 7 тысяч бойцов сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Уточняется, что БАРС был сформирован в 2015 году по указу президента России Владимира Путина о создании мобилизационного резерва ВС. Больше всего добровольцев в него вступили из Краснодарского края и Ростовской области. Также там оказались и представители казаческих объединений.

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#контракт
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Пушилин раскрыл важность освобождения Марьинки
Пушилин: освобождение Марьинки сократит обстрелы двух районов Донецка
28 декабря 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля

Освобождение Марьинки позволит сократить интенсивность украинских обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».
«Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского», - пояснил Пушилин.

Он уточнил, что именно из Марьинки ВСУ запускали беспилотники и обстреливали Донецк.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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#минобороны
#донецк
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СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ
Telegraph: средства РЭБ ВС России незаметно подавляют главное вооружение ВСУ
28 декабря 2023, 10:07

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение украинских войск. Об этом сообщает Telegraph.
По информации автора материала, бойцы российской армии научились выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды ВСУ. Сообщается, что из-за РЭБ ВС РФ серьезно пострадали западные 155-мм самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотные летательные аппараты.

В статье также говорится о том, что новый «невидимый щит» стал еще одним примером преимущества российской армии в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.

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#россия
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Новости СВО: где готовятся к атаке ВСУ, куда отошли ВС РФ
28 декабря 2023, 10:04

Фото: istock / IherPhoto

Украинские боевики сдерживают укрепрайоны, несмотря на большие потери и истощенные подразделения. ВС РФ атакуют на нескольких направлениях и уничтожают опорные пункты врага. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где готовятся к наступлению ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ


Военнослужащие добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из числа бывших военнопленных ВСУ, приняли первый бой в составе боевого формирования «Каскад», сообщает издание РИА Новости. Командир подразделения рассказал журналистам, что дроны противника настигли бойцов после того, как они окопались. Следом начался минометный обстрел, в результате чего собеседник издания получил ранение ноги.

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Он также отметил, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».


Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*


Российские бойцы группировки войск «Центр» остановили атаку противника, включая бригаду «Азов»*. В результате боя ВС РФ ликвидировали шесть опорных пунктов ВСУ. Также были подавлены несколько десятков артиллерийских подразделений противника, сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.

По словам военного, атака ВСУ была сорвана в районе Торского выступа. ВСУ пытались наступать штурмовыми группами, также были замечены боевики отряда «Азов»*. Благодаря слаженным действиям ВС РФ, атака врага была отражена. В результате боя были уничтожены украинские танк Т-72 и БМП-1.


Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ


Группа ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожила живую силу ВСУ, опорный пункт, и размещенную в нем бронетехнику. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. По информации Минобороны РФ, армейская авиация выполняет боевые задачи по сопровождению колонн техники и живой силы ВСУ, уничтожению врага и его вооружения, доставке военных грузов в зону проведения СВО.


Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении


Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. В результате атаки, российские бойцы захватили крупный арсенал трофеев западного производства. Уточняется, что речь идет о 15 ракетах NLAW и пяти единицах Javelin.


Последние новости СВО


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На Соледарском направлении продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ удалось достичь тактических успехов и продвинуться на нескольких участках в районах Богдановки и Хромово.

На юго-западе Авдеевки российские силы отошли от передней части микрорайона «Химик». По информации портала, ВСУ намерены сдерживать укрепрайон, невзирая на многочисленные потери и истощение армии.

На северном фланге продолжаются бои у Богдановки. Российские войска атакуют противника и наносят массированные удары по местам скопления ВСУ.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#дроны
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Украинские и российские солдаты вместе спели «Катюшу» в зоне спецоперации
Военный эксперт Шурыгин: бойцы ВСУ спели «Катюшу» вместе с российскими военными
28 декабря 2023, 08:26

Фото: istock / Anna_Anikina

Военный эксперт Влад Шурыгин в своем телеграм-канале опубликовал видео, где украинские солдаты подхватили песню «Катюша», которую пели российские военные.

Военнослужащие ВС РФ находились в лесу неподалеку от позиций врага. Они окликнули украинских солдат и начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». Они крикнули украинским бойцами, а те в ответ начали петь «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».

Ранее сообщалось, что бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» приняли первый бой с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ
28 декабря 2023, 07:27

Фото: istock / Anna_Anikina

Солдаты добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Об этом пишут РИА Новости.

«После того как окопались, прилетели «птички» (БПЛА – прим. ред.) противника. У меня была пушка противoдронная. Посадил две «птички», по итогу начался минoметный обстрел, начали бить с мин, с АГС – уже не было возмoжности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», – рассказал командир подразделения Кирилл Спасский.
Как говорит военный, в первом бою из-за мины он получил ранение ноги. Он также отметил, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».

Ранее украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию» всего из одного врача. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#плен
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В США в панике после освобождения Марьинки
Антонов: в США боятся признать большой успех РФ при освобождении Марьинки
28 декабря 2023, 07:13

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Американские власти не могут не видеть успехов Вооруженных сил РФ при освобождении Марьинки в ДНР. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

«Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки», — заявил посол.
Как заявляет Антонов, реакцией правительства США стала попытка афишировать «украинские фетишные победы».

Об переходе Марьинки под контроль армии РФ сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу 25 декабря. Он заявил, что благодаря этому получится сдвинуть украинские позиции от Донецка и защитить город от обстрелов.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что освобождение Марьинки может стать началом окончательного краха линии обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#антонов
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МО: Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*
28 декабря 2023, 06:51

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ на Краснолиманском направлении остановили продвижение украинских войск, включая бригаду «Азов»*. Российские бойцы также ликвидировали шесть опорных пунктов и подавили сорок артиллерийских подразделений противника, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего офицера пресс-центра группировки Леонида Шарова.
«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* при поддержке танка», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что остановить продвижение ВСУ удалось благодаря умелым действиям расчётов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боевых действий были уничтожены украинские танк Т-72 и БМП-1.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#танк
#украина
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Группа вертолётов «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт ВСУ — МО РФ
28 декабря 2023, 06:33

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Группа ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожила опорный пункт, бронетехнику и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении с помощью неуправляемых авиаракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — отметили в российском военном ведомстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов в ходе специальной военной операции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вертолёты
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#всу
#минобороны рф
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Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель
28 декабря 2023, 03:56

Фото: iStock/badahos

Морская пехота ВСУ, обеспечивающая личный состав украинской армии в районе села Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца лишилась 50 плавсредств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на разведаналитика Эндрю Перпетуа.
По словам обозревателя Дэвида Экса, украинская морская пехота и войска поддержки потеряли в этом районе за шесть недель много лодок. Он добавил, что 50 плавсредств ВС Украины были затоплены или повреждены.

Одна из последних потерь была особенно странной, продолжил автор. Дрон ВС РФ, заполненный взрывчаткой, поразил украинский буксирно-моторный катер (БМК-Т), предназначенный для транспортировки паромов. По мнению Экса, использование украинцами таких катеров не указывает на планы строить понтонные мосты из-за ширины реки и угрозы артиллерии и беспилотников российских сил.

Вероятнее всего, командование ВСУ пыталось обеспечить с помощью имеющихся плавсредств снабжение 35-й бригады, заключил обозреватель.

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