Минобороны впервые раскрыло число контрактников, находящихся в зоне СВО

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Минобороны РФ впервые за время проведения специальной военной операции раскрыло число служащих в ВС РФ по контракту. Всего в российской армии служат более 640 тысяч контрактников. Такие данные следуют из материалов оборонного ведомства «Армия в цифрах — 2023».
Уточняется, что БАРС был сформирован в 2015 году по указу президента России Владимира Путина о создании мобилизационного резерва ВС. Больше всего добровольцев в него вступили из Краснодарского края и Ростовской области. Также там оказались и представители казаческих объединений.
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