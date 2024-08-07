«Вставай, живи, твори»: фонд «Орион» помог ветерану СВО встать на вейк после потери ноги

Видео: Пресс-служба Минобороны РФ
Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на территории Украины. Поставив интересы Родины впереди собственных, солдаты идут в бой под непрекращающиеся обстрелы врага, несмотря на боль и увечья. После тяжелых травм или потери конечностей бойцы возвращаются с передовой и продолжают вести полноценный образ жизни. В этом им помогают выплаты от государства и реабилитационные центры.
Так, во время участия в военных действиях россиянин Александр Жоглов потерял ногу. Протез для спорта на доске ему изготовил Фонд гуманитарных инициатив «Орио». Это позволило молодому человеку не просто встать на ноги, но и вести активный образ жизни.
На видео Александр тестирует спортивный модуль в реальных условиях.
В Московских вейкпарках регулярно проходят занятия для людей с ограниченными возможностями. Директор ГБУ г. Москва «Московский Городской Центр Реабилитации» Олег Тропников рассказал о главной цели заведения.
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«Я пробовал на баланс-борде чуть-чуть потренировать, подготовиться, и на доске постоять для серфа специально, чтобы почувствовать какого это – поймать баланс», – рассказал ветеран СВО.
На видео Александр тестирует спортивный модуль в реальных условиях.
«Получилось даже больше, чем планировал. Очень классно. Очень комфортный модуль. Мне невероятно понравилось», – поделился впечатлениями Александр.
В Московских вейкпарках регулярно проходят занятия для людей с ограниченными возможностями. Директор ГБУ г. Москва «Московский Городской Центр Реабилитации» Олег Тропников рассказал о главной цели заведения.
«Это для самих ребят, для участников, поверить в себя, понять, что даже если с тобой что-то случилось, мир изменился, но он не рухнул. Просто вставай, живи, твори. То есть ты можешь все», – пояснил Тропников.Помимо помощи в реабилитации бойцы СВО получают ряд льгот и достойную оплату труда. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. 100-процентная компенсация военной пенсии. Выплаты за получение государственных и ведомственных наград.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
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Анастасия Хохлова