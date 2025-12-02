Выплаты и трудоустройство: какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей в Подмосковье?
В Подмосковье для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для членов их семей действует расширенная система социальных гарантий. Всего предусмотрено 75 мер поддержки, 32 из которых финансируются непосредственно региональными властями.
Ветеранам предоставляется право на бесплатное социальное обслуживание. Они могут получать помощь в одном из трех крупнейших реабилитационных центров Московской области. Полный перечень доступных льгот опубликован на официальном сайте уполномоченного по правам человека Московской области, а для удобства граждан на региональном портале госуслуг работает специальный навигатор.
Контрактники обеспечиваются государственными компенсациями, получают единовременные региональные выплаты, а также могут рассчитывать на широкий спектр социальной помощи. Для иностранных граждан, решивших заключить контракт, предусмотрена упрощённая процедура получения российского гражданства. Отдельные программы направлены на поддержку семей военнослужащих.
Так, родственникам бойцов предоставляется преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата на предприятии. Дети контрактников могут поступать в ведущие вузы страны, пользоваться правом на бесплатное питание в школах и иметь приоритет при зачислении в детские сады.
Размер ежемесячного денежного довольствия напрямую зависит от воинской должности и звания. Рядовые зарабатывают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взвода — от 242 тысяч. Кроме того, военнослужащие получают премии за выполнение боевых задач, включая дополнительные вознаграждения за уничтожение техники противника.
Подробные сведения о действующих мерах поддержки можно найти на сайте контрактмо.рф или уточнить по телефону +7 495 990 77 77.
