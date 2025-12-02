Выплаты и трудоустройство: какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей в Подмосковье?

02 декабря 2025, 16:26

оригинал Фото: iStock/Oleg Elagin

В Подмосковье для военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также для членов их семей действует расширенная система социальных гарантий. Всего предусмотрено 75 мер поддержки, 32 из которых финансируются непосредственно региональными властями.