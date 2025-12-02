Воевавший за ВСУ автор «Орла и решки» погиб в зоне проведения СВО
Бывший режиссер популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» Василий Хомко, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО).
Об этом сообщила его жена в запрещенной в России соцсети Instagram*. Хомко не стало 2 октября в возрасте 45 лет. Другие детали его смерти не раскрываются.
Мужчина родился в 1980 году и работал над проектами для рекламных агентств на Украине, в Казахстане и Ливане. Он занимался режиссурой шоу «Орел и решка» на протяжении нескольких лет. В 2022 году Хомко ушел служить добровольцем в ВСУ.
«Орел и решка» — это программа о путешествиях, выходившая на одном из украинских телеканалов. В ней два ведущих отправляются в разные города и с помощью жребия определяют, кто из них проведет выходные с бюджетом в 100 долларов, а кто сможет тратить неограниченные средства с «золотой» банковской карты.
Передачу транслировали на телеканале «Пятница!» с 2013 по 2022 год.
