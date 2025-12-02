Воевавший за ВСУ автор «Орла и решки» погиб в зоне проведения СВО

02 декабря 2025, 13:45

Воевавший за ВСУ автор шоу «Орел и решка» Хомко погиб в зоне проведения СВО

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший режиссер популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» Василий Хомко, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО).