Стало известно, о чём пойдёт речь на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

02 декабря 2025, 15:52

Депутат Чепа: США и РФ будут сближать позиции для подписания мирного плана

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин совместно со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером обсудят новый вариант мирного плана США, который составлен Европой и Украиной. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Напомним, во вторник, 2 декабря, в Кремле состоится встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером.





«Я думаю, что после встреч с украинской делегацией Кушнер и Уиткофф доведут до сведения российского руководства ту информацию, которую они получили. Можно констатировать постепенное сближение позиций сторон для подготовки окончательного варианта мирного соглашения», — заявил Чепа «Газете.Ru».

«Наличие такого тяжеловесного переговорщика, как Кушнер, который много занимался подобной деятельностью, говорит о том, что ситуация близка к договоренности. Кушнер едет в Россию для того, чтобы закрыть сделку», — уверен Вайнер.