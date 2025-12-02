Стало известно, о чём пойдёт речь на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Депутат Чепа: США и РФ будут сближать позиции для подписания мирного плана
Президент России Владимир Путин совместно со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером обсудят новый вариант мирного плана США, который составлен Европой и Украиной. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, во вторник, 2 декабря, в Кремле состоится встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером.
«Я думаю, что после встреч с украинской делегацией Кушнер и Уиткофф доведут до сведения российского руководства ту информацию, которую они получили. Можно констатировать постепенное сближение позиций сторон для подготовки окончательного варианта мирного соглашения», — заявил Чепа «Газете.Ru».
По его словам, Москва ясно донесла до Трампа свою позицию. Депутат выразил надежду на то, что Вашингтон сможет отстоять условия России перед Европой и Украиной.
При этом политический обозреватель Грег Вайнер отметил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что присутствие в составе делегации Кушнера говорит о завершающей стадии переговорного процесса.
«Наличие такого тяжеловесного переговорщика, как Кушнер, который много занимался подобной деятельностью, говорит о том, что ситуация близка к договоренности. Кушнер едет в Россию для того, чтобы закрыть сделку», — уверен Вайнер.
Однако он задался вопросом, кто будет подписывать мирное соглашение с украинской стороны. Обозреватель не исключил, что для этого Вашингтон будет лоббировать именно Владимира Зеленского, поскольку под давлением США из-за коррупционного скандала он сейчас является «самым сговорчивым человеком на Украине», заключил Вайнер.