Выплаты от 200 тысяч рублей и помощь членам семей: что получают контрактники в Подмосковье?
Для военнослужащих-контрактников Вооружённых сил РФ, которые проживают в Московской области, а также для членов их семей предусмотрен обширный пакет социальной поддержки. Всего насчитывается 75 видов помощи, причём 32 из них действуют только на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и разовых пособий, контрактники получают дополнительные социальные льготы. Для иностранцев, заключивших контракт, предусмотрен упрощённый порядок получения российского гражданства.
В Подмосковье особое внимание уделяют ветеранам боевых действий. Они имеют право на бесплатное получение социальных услуг и реабилитацию в трёх крупнейших специализированных центрах региона. Полный перечень льгот опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области, а также в специальном навигаторе портала «Госуслуги».
Меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих: помощь в трудоустройстве, бесплатное питание в школах для детей, внеочередное зачисление в детские сады. Кроме того, для детей контрактников действуют льготные условия при поступлении в вузы России.
Размер денежного довольствия зависит от должности. Рядовые получают от 204 тыс. рублей, сержанты — от 232 тыс., заместители командиров взводов — от 242 тыс. Также предусмотрены дополнительные премии и выплаты за выполнение боевых задач.
Подробнее о мерах поддержки можно узнать на официальном сайте контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
