ВС России нанесли удары по воссьми украинским РЛС на Харьковском направлении
Командир взвода БПС с позывным «Кореец» сообщил, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили восемь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, их обнаружили операторы разведывательных БПЛА во время изучения тыловых районов противника. После этого координаты целей сразу передали расчетам артиллерии и операторам ударных дронов. «Кореец» уточнил, что подразделения нанесли удары по РЛС в течение пяти минут. Он отметил, что это не позволило противнику укрыть и сохранить технику.
Командир добавил, что при развертывании и включении радиолокационные станции становятся заметны для российских разведчиков. После этого к цели в кратчайшие сроки направляют ударный беспилотник. По его словам, поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку и находить укрытую технику и артиллерию.
Читайте также: