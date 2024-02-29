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Высказывания Макрона о размещении войск на Украине объяснили паникой

Аналитик Меркурис: Макрон паникует из-за новостей с Украины
29 февраля 2024, 04:55
Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает тревогу после получения секретной информации о положении украинской армии заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, именно поэтому глава государства заявил, что западные войска могут быть отправлены на Украину.

«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», – отметил эксперт.


Меркурис считает, что западные державы осознали потерю контроля над конфликтной ситуацией.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что ввод французских войск на Украину будет расценен как вторжение.

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#франция
#украина
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Российского военного обвинили в том, что он воевал на стороне ВСУ
«Коммерсантъ»: российский военный Богданов обвиняется в участии на стороне ВСУ
29 февраля 2024, 04:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Военному российской армии Радику Богданову после обмена пленными предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает «Коммерсантъ».
52-летний уроженец Башкирии Радик Богданов проходит по уголовному делу о вступлении в ряды вооруженных сил на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Богданов уже признал себя виновным в предъявленном обвинении.

Согласно данным «Коммерсанта», дело Богданова, скорее всего, будет переквалифицировано по статье о добровольной сдаче либо по статье о государственной измене как сдаче врагу. В последнем случае он может быть приговорен к пожизненному заключению.

По версии следствия, россиянин сдался в плен силам ВСУ летом прошлого года в районе села Водяное (ДНР). После обучения Богданов вступил в добровольческий батальон «Скала». 3 января этого года мужчина вернулся на родину по итогам обмена военнопленными.

Украинские Telegram-каналы ранее сообщали, что военнопленный Радик Богданов вступил в ряды ВСУ летом прошлого года.

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#армия
#плен
#всу
#уголовное дело
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Киев признал ликвидацию элитного отряда спецназа в Херсонской области
Командование ВСУ заявило о гибели элитного отряда в Херсонской области
29 февраля 2024, 03:38

Фото: iStock/KaninRoman

Командование Сил специальных операций (ССО) украинских войск подтвердило гибель бойцов спецназа 73-го морского центра в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале подразделения.
По данным командования, диверсанты «обеспечивали отход» основной группы после выполнения боевой задачи.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов, планировавших высадиться на Тендровской косе. В результате неудачи ВСУ потеряли около 20 бойцов и оставили данный район.

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#диверсанты
#сво
#украина
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В Москве охарактеризовали слова Макрона об отправке войск на Украину
Депутат Шеремет: отправку французских войск воспримут как оккупацию Украины
29 февраля 2024, 03:19

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Появление французских войск на Украине будет расценено как вторжение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По словам политика, Москва сразу же увидит во Франции агрессора и сторону конфликта. По мнению Шеремета, Франция в итоге разочаруется в украинских властях, как в случае с Польшей.

«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу», — подчеркнул депутат.

Ранее политолог Карасев заявил, что Украина планирует заменить военных ВСУ в тыловых районах войсками союзников.

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#помощь
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На Украине планируют заменить военных ВСУ в тыловых районах европейскими войсками
Политолог Карасев: европейские войска заменят военных ВСУ в тыловых районах
29 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/Andrea Cabajova

Украина планирует использовать европейские войска для переброски войск из-за линии фронта на передовую, заявил директор киевского Института глобальных стратегических исследований Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV.
По мнению специалиста, европейские войска могут быть развернуты в западных тыловых районах, например, вблизи Приднестровья и на границе с Белоруссией. По мнению Карасева, европейские войска могут «понадобиться Киеву в случае катастрофической нехватки личного состава» ВСУ.

Ранее президент Франции Эммануэль Марон не исключил возможности отправки западных войск Киеву.

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#политолог
#украина
#помощь
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В Нидерландах призвали не отправлять войска на Украину
Нидерландская партия FvD потребовала прекратить отправлять войска Киеву
29 февраля 2024, 01:20

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Нидерландская ультраправая популистская партия «Форум за демократию» (FvD) призвала власти страны не отправлять войска на Украину, говорится в опубликованной петиции на сайте партии.
В тексте петиции подчеркивается, что нельзя допустить гибель нидерландских солдат в «непреодолимой войне» с Россией.

«Мы должны предотвратить это любой ценой. (...) Призыв к миру как никогда важен», – заявляется в сообщении. Петицию подписали уже более 10 тысяч человек.

Ранее Нидерланды заявили о готовности к передачи Украине шести истребителей F-16.

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#нидерланды
#украина
#помощь
#военные
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США предупредили ВСУ о безуспешности контрнаступления
Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут организовать успешное контрнаступление
29 февраля 2024, 00:26

Фото: iStock/JARAMA

В интервью YouTube-каналу Redacted бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «понесут большие потери в случае нового контрнаступления».
Риттер считает, что украинская армия потерпит поражение, потеряв личный состав и технику. Он напомнил, что ВСУ не смогли отвоевать территорию во время контрнаступления летом и даже прорвать первую линию российской обороны.

По словам эксперта, украинские войска больше не способны на то, чтобы остановить продвижение российской армии. Он также сомневается в том, что наступление действительно состоится.

«Если [Президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле», – заметил бывший американский разведчик.

Ранее, 23 февраля, президент Украины объявил о новое наступлении ВСУ.

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#украина
#контрнаступление
#сша
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В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля 2024, 22:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Херсонской области ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на Тендровской косе, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в интервью для «РИА Новости».
«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — рассказал Василенко.

Отмечается, что Тендеровская коса располагается вблизи северо-западного побережья Черного моря.

Напомним, ранее глава республик Крым Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове задержали всех диверсантов, которые когда-либо совершали теракты, включая подрывы транспортной и энергетической инфраструктуры.

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#херсонская область
#диверсанты
#сво
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Во Франции постарались оправдаться за слова об отправке военных на Украину
Атталь: Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины
28 февраля 2024, 22:24

Фото: iStock/e-crow

Отправленные на Украину французские военные могли бы помогать с охраной границ, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Габриэль Атталь в ходе заседания сената.
«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой «земля — воздух» или защитой ряда границ», — отметил Атталь.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Париже, заявил, что европейские союзники обсуждали план по отправке военных в зону СВО на Украину, однако, к консенсусу пока не пришли. После этого на французского лидера посыпался шквал критики как из России, так и из союзнических стран.

Так, большинство лидеров стран ЕС и НАТО уже поспешили выступить с заявлениями о том, что их армии не будут воевать на Украине, а их государства не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#военные
#украина
#сво
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Феоктистов: Россия разочарована словами Аргентины по случаю годовщины СВО
28 февраля 2024, 21:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия разочарована заявлением министерства иностранных дел Аргентины по случаю второй годовщины спецоперации, об этом заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, его цитирует «РИА Новости».
«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — прокомментировал заявление аргентинского МИД Феоктистов.

Отмечается, что послание Аргентины начинается с «решительного осуждения вторжения» России на Украину.

Затем аргентинские власти утверждают, что уважительно относятся принципам Устава ООН. Здесь посол напомнил, что причиной, по которой Россия начала спецоперацию на Украине, стало нападение ВСУ на мирное население Донбасса, а также несоблюдение Минских соглашений, которые одобрил СБ ООН.

В заявлении также сообщается, что власти Аргентины настаивают на решении конфликта путём диалога. Феоктистов подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров. Напротив, в 2022 году переговоры с Москвой прервал Киев, по указке западных союзников.

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#аргентина
#россия
#сво
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