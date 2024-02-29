Высказывания Макрона о размещении войск на Украине объяснили паникой

Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает тревогу после получения секретной информации о положении украинской армии заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, именно поэтому глава государства заявил, что западные войска могут быть отправлены на Украину.
«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», – отметил эксперт.
Меркурис считает, что западные державы осознали потерю контроля над конфликтной ситуацией.
Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что ввод французских войск на Украину будет расценен как вторжение.
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«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», – отметил эксперт.
Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что ввод французских войск на Украину будет расценен как вторжение.
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Александр Климов