«Вытащил экипаж, а сам вернулся»: Путин рассказал о подвиге российского командира

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин рассказал о героическом подвиге российского командира, на встрече с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил», — рассказал президент.
По его словам, после того, как возгорание на танке было ликвидировано, командир прицепил его к другому танку и пригнал в военную часть. После этого технику отправили на ремонт.
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