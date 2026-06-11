«Витязь» объявил набор военных врачей на контрактную службу
В Центре специальной подготовки «Витязь» в Подмосковье объявили набор на контрактную службу в подразделения военной медицины. Для работы в условиях повышенной ответственности требуются специалисты различных направлений, которым предстоит выполнять задачи по оказанию помощи раненым и их эвакуации.
В корпус приглашают врачей и средний медицинский персонал, готовых выполнять профессиональные обязанности в условиях повышенной нагрузки и ограниченного времени на принятие решений.
Среди востребованных специалистов — хирурги, анестезиологи, терапевты и фельдшеры. Кроме того, требуются операционные и палатные медсестры, а также санитары, которые будут заниматься эвакуацией раненых и оказанием первой помощи.
Отмечается, что военные медики работают в условиях повышенной опасности, а от качества и оперативности их действий зависят жизни военнослужащих и сохранение боеспособности подразделений. В обязанности специалистов входит оказание экстренной медицинской помощи, сопровождение раненых, участие в эвакуационных мероприятиях, проведении операций и последующем лечении пострадавших.
Помимо подготовки кадров для службы, в центре организованы курсы тактической медицины. На занятиях обучают навыкам оказания первой помощи в критических ситуациях. В частности, слушатели осваивают методы наложения жгута и остановки кровотечений, которые могут потребоваться до прибытия медицинских специалистов.
Для граждан, заключивших контракт, предусмотрено полное государственное обеспечение. Контрактникам предоставляются проживание и питание, компенсируются транспортные расходы, оказывается помощь при оформлении необходимых документов. Также на весь срок службы распространяется социальный пакет, предусмотренный для военнослужащих.
Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления на службу и условиях контракта опубликована на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
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