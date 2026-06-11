«Витязь» объявил набор военных врачей на контрактную службу

11 июня 2026, 14:51

оригинал Фото: iStock/sergeyryzhov

В Центре специальной подготовки «Витязь» в Подмосковье объявили набор на контрактную службу в подразделения военной медицины. Для работы в условиях повышенной ответственности требуются специалисты различных направлений, которым предстоит выполнять задачи по оказанию помощи раненым и их эвакуации.