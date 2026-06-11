В группировке «Днепр» заявили об уничтожении HIMARS на правом берегу Днепра

11 июня 2026, 08:21

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Старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Грин» сообщил, что десантники российской группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили установку HIMARS ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.