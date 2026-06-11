В группировке «Днепр» заявили об уничтожении HIMARS на правом берегу Днепра
Старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Грин» сообщил, что десантники российской группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили установку HIMARS ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам военного, расчет заметил установку во время полета над правым берегом. Рядом с ней находилась группа украинских военнослужащих. «Грин» уточнил, что бойцы передали координаты на пункт управления. После этого к цели направили ударный БПЛА. Он сжег установку вместе с расчетом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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