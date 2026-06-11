Сотрудники Наро-Фоминского МФЦ передали гуманитарную помощь участникам СВО
Видео: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Гуманитарный груз отправили бойцам специальной военной операции, находящимся на передовой и проходящим лечение в Селятинском госпитале, сотрудники Наро-Фоминского МФЦ вместе с окружной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Замглавы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова отметила, что сбор помощи военнослужащим ведётся на постоянной основе.
«Теперь эстафету приняли и сотрудники офиса «Мои документы». Это доказывает, что мы все едины, у нас одна цель – поддержать ребят. За каждого бойца мы переживаем, как за родного», — сказала Кузнецова.В состав гуманитарного груза вошли продукты быстрого приготовления, предметы личной гигиены, полотенца и салфетки, средства от насекомых, а также канцелярские принадлежности — оказалось, что они нужны госпиталю.