ВКС России нанесли удары по объектам энергетики и ВПК Украины

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ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что минувшей ночью российские войска с помощью оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотников нанесли удары по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров.
В результате группового удара была дезорганизована работа предприятий промышленности, занимающихся ремонтом и изготовлением оружия, военной техники и боеприпасов.
Также была уничтожена военная техника и средства поражения, которые поставлялись на Украину странами НАТО.
В российском оборонном ведомстве добавили, что все цели удара были достигнуты.
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В результате группового удара была дезорганизована работа предприятий промышленности, занимающихся ремонтом и изготовлением оружия, военной техники и боеприпасов.
В российском оборонном ведомстве добавили, что все цели удара были достигнуты.
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Анастасия Чинкова