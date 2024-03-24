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Западные лидеры не ожидали, что российским военным удастся так просто уничтожить их оружие, поставляемое ВСУ, об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
«Проблема заключается в том, что главы западных стран не ожидали такого быстрого уничтожения своего вооружения. Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — прокомментировал ситуацию Лейрос.
По мнению автора статьи, совсем скоро Запад будет вынужден просто напросто бросить Украину, поскольку помогать ей у союзников не останется никакой возможности.
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Евгения Парфентьева