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«Больше нет возможности»: Запад не способен поставлять оружие ВСУ в прежних объёмах

Лейрос: Запад не ожидал быстрого уничтожения своего вооружения на Украине
24 марта 2024, 12:39
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Западные лидеры не ожидали, что российским военным удастся так просто уничтожить их оружие, поставляемое ВСУ, об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
«Проблема заключается в том, что главы западных стран не ожидали такого быстрого уничтожения своего вооружения. Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — прокомментировал ситуацию Лейрос.

По мнению автора статьи, совсем скоро Запад будет вынужден просто напросто бросить Украину, поскольку помогать ей у союзников не останется никакой возможности.


Напомним, ситуация на полях спецоперации для Вооружённых сил Украины становится всё хуже с каждым днём. Главные союзники, в лице Соединённых Штатов, прекратили бесперебойные транши помощи Киеву, в следствие чего украинцы продолжают терять всё новые территории и отступать назад.

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Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину
Лавров: Макрон хочет «понравиться» США, говоря об отправке войск на Украину
24 марта 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке войск на Украину, стремится «понравиться» руководству США. Слова главы МИД опубликовали на сайте ведомства.
Лавров подчеркнул, что своими заявлениями Макрон также пытается спровоцировать союзников в НАТО. По мнению министра, для руководителей европейских государств национальные интересы собственных стран и народа не являются приоритетными. Их стараются подчинить «единому коллективному западному требованию».

Лавров назвал Европейский союз «склочной организацией». Глава МИД заключил, что на сегодняшний день Европа находится под абсолютным контролем США.

Напомним, в конце февраля французский лидер Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».

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Сенатор сообщил о планах Киева переименовать улицы Херсона в честь нацистов
24 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Киевские власти планируют переименовать улицы в подконтрольном им городе Херсоне в честь украинских националистов и нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Отмечается, что под переименование попали улицы Достоевского, Грибоедова, Нестерова, Державина и другие. Так, проспекту Кутузова планируют дать имя украинского националиста Симона Петлюры. А улицу Генерала Выдригана хотят переименовать в честь участника Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* Богдана Бандеры, брата Степана Бандеры.

Кастюкевич, комментируя действия украинских властей, подчеркнул, что эти переименования не задержатся надолго. Херсон был и будет русским городом, улицы которого не станут носить имена предателей и убийц, отметил сенатор.

Он добавил, что после освобождения города прежние названия улиц будут возвращены.

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Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
24 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости, что ВС РФ ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области.
Отмечается, что в ходе атаки российские войска поразили два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю. По словам Лебедева, определить цели для удара армии России помогли сообщения его агентуры из Одессы.

Подпольщик отметил, что, скорее всего, противник бил по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами. Он также добавил, что российские военнослужащие провели качественную и быструю работу.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire.

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В Польше заявили, что воздушное пространство республики нарушила ракета ВС РФ
24 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/bpawesome

В Польше заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила российская ракета, об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.
«В 04:23 (06:23 по московскому времени) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации», — сообщается в заявлении.

По информации польской стороны, российская ракета якобы провела в воздушном пространстве страны 39 секунд, а затем покинула его. Всё это время за полётом объекта наблюдали радиолокационные системы.

Однако, никаких подтверждений этим заявлениям польская сторона не приводит.

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#ракета
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Forbes: Российские БПЛА уничтожают лучшую технику ВСУ
24 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники успешно обнаруживают и поражают лучшие оружие и технику ВСУ, об этом пишет Forbes.
«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километрах от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Forbes объяснили, что беспилотный летательные аппараты ВС РФ обнаруживают украинскую технику глубоко за линией боевого соприкосновения, а затем наносят на ней удары.

Автор материала подчеркнул, что в последнее время российским БПЛА удалось уничтожить лучшие образцы оружия и техники ВСУ, в том числе те, что были предоставлены Киеву западными союзниками.

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МО РФ сообщило об уничтожении 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
24 марта 2024, 08:37

Фото: iStock/e-crow

Силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, атака произошла около 23:00 мск. При этом российская система ПВО перехватила двенадцать беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, в том числе над Брянской областью, Белгородской, Воронежской и ещё один над Саратовской.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт»: Меркурис – о действиях России
Меркурис: Россия нанесла самые мощные удары за все время конфликта
24 марта 2024, 06:43

Фото: iStock/bpawesome

Масштабная атака России на военные и энергетические объекты Украины утром 22 марта была самой крупной и технически сложной из всех спецопераций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году», – отметил эксперт.

По его мнению, российская атака включала в себя хитроумную комбинацию беспилотников и ракет. Меркурис пояснил, что массовое использование высокоманевренных беспилотников сбило с толку украинских зенитчиков, и техника ВСУ подверглась тотальной атаке российских средств РЭБ.

Меркурис отметил, что общее ослабление сети ПВО Украины также внесло значительный вклад в успех атаки. Как отметил аналитик, за последние недели российские войска уничтожили несколько ЗРК Patriot и С-300 на линии фронта.

«Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу», – заключил Меркурис.

Ранее в Киеве и Львове раздалась серия мощных взрывов. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне.

Также на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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#львов
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В Киеве и Львове прозвучал ряд мощных взрывов
«Страна»: в Киеве и Львова прогремел ряд мощных взрывов
24 марта 2024, 06:35

Фото: iStock/GordonImages

Ряд мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве, сообщает издание «Страна».
По данным того же издания, взрывы также были слышны во Львове на западе Украины.

Очевидцы рассказали агентству ТАСС, что в центральных районах украинской столицы прозвучало не менее трех сильных звуков. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) города находится в рабочем состоянии.

Ранее была объявлена тревога на всей территории Украины.

До этого были зафиксированы взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и Херсоне, подконтрольном ВСУ.

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#киев
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#воздушная тревога
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На всей Украине объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
24 марта 2024, 05:56

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне.

До этого, утром 22 марта, в городе Запорожье был зафиксирован удар по самой мощной гидроэлектростанции Украины – Днепровская ГЭС. В результате этого электростанция была полностью остановлена.

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#кривой рог
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