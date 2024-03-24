Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю

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Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости, что ВС РФ ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области.
Отмечается, что в ходе атаки российские войска поразили два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю. По словам Лебедева, определить цели для удара армии России помогли сообщения его агентуры из Одессы.
Подпольщик отметил, что, скорее всего, противник бил по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами. Он также добавил, что российские военнослужащие провели качественную и быструю работу.
Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны в субботу, 23 марта, над Белгородской областью были уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire.
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Подпольщик отметил, что, скорее всего, противник бил по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами. Он также добавил, что российские военнослужащие провели качественную и быструю работу.
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Екатерина Коршунова