Владимир Путин потребовал минимизировать последствия ударов по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для снижения последствий атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства. Об этом сообщает РБК.
По словам президента, украинская сторона, сталкиваясь с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения, всё чаще наносит удары по гражданским объектам. Путин отметил, что такие действия направлены на создание проблем в сфере энергоснабжения, а также на дестабилизацию работы отдельных отраслей, включая туристическую сферу.
Глава государства подчеркнул, что власти должны оперативно реагировать на подобные угрозы и принимать дополнительные меры для защиты инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы жизненно важных объектов.
Президент также указал на необходимость минимизировать возможный ущерб для граждан и экономики, связанный с подобными атаками, и обеспечить устойчивое функционирование регионов в условиях сохраняющихся рисков.
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