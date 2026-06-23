Владимир Путин потребовал минимизировать последствия ударов по гражданским объектам

23 июня 2026, 17:51

Путин поручил усилить защиту инфраструктуры от атак ВСУ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для снижения последствий атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства. Об этом сообщает РБК.