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БПЛА ВСУ упал на крышу жилого дома в Севастополе — Развожаев

Фото: istockphoto/bbsferrari

В центре Севастополя в результате утренней атаки со стороны ВСУ беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, рухнул на крышу многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил в Макс губернатор Михаил Развожаев.



По предварительным данным, аппарат находился с полным боезарядом. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия организовали оцепление, ведется эвакуация жильцов. Их размещают во временном пункте. Специалисты в настоящее время решают вопросы по обезвреживанию взрывоопасного предмета, добавил глава региона.

Ранее российская ПВО сбила 239 беспилотников ВСУ ночью 21 июня. Подробности доложили в Минобороны России.

Никита Кротов

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