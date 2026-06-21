БПЛА ВСУ упал на крышу жилого дома в Севастополе — Развожаев
В центре Севастополя в результате утренней атаки со стороны ВСУ беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, рухнул на крышу многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил в Макс губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, аппарат находился с полным боезарядом. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия организовали оцепление, ведется эвакуация жильцов. Их размещают во временном пункте. Специалисты в настоящее время решают вопросы по обезвреживанию взрывоопасного предмета, добавил глава региона.
Ранее российская ПВО сбила 239 беспилотников ВСУ ночью 21 июня. Подробности доложили в Минобороны России.
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