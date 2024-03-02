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В Одессе есть местные жители, которые ждут, когда в город придут Вооружённые силы РФ и принесут туда «Русский мир». Об этом заявил в беседе с изданием «Страна.ua» глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Конечно, есть такие ждуны, которые до сего времени верят в русский мир», — сказал он.По словам чиновника, полиция уже проверила в Одесской области 5 тысяч человек на предмет «неблагонадежности», 250 дел отправлено в суд.
По словам президента РФ Владимира Путина, Одесса является русским городом и чуть-чуть еврейским. он заявил, что о реальной принадлежности Одессы знают далеко не все, поскольку была придумана «историческая чушь», ознакомившись с которой Одессу начинают называть украинской. Однако, на юго-востоке Украины продолжают процветать российские традиции, отметил Путин. Позднее «вернуться домой» Одессу призвал и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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