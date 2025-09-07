07 сентября 2025, 13:05

Филиппо: Путин осадил Макрона, заявив о последствиях отправки войск на Украину

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин вернул своего французского коллегу Эммануэля Макрона к реальности, предупредив о последствиях появления европейских войск на территории Украины. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.





По его словам, российский лидер ясно дал понять Макрону, что произойдет дальше.





«Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие», — отметил Филиппо.