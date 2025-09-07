Во Франции раскрыли, как Путин сорвал планы Макрона по отправке войск на Украину
Филиппо: Путин осадил Макрона, заявив о последствиях отправки войск на Украину
Президент России Владимир Путин вернул своего французского коллегу Эммануэля Макрона к реальности, предупредив о последствиях появления европейских войск на территории Украины. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, российский лидер ясно дал понять Макрону, что произойдет дальше.
«Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие», — отметил Филиппо.
Евросоюз, взяв курс на конфронтацию с Россией, систематически прибегает к провокациям и дезинформации, что усугубляет конфликт между Москвой и Киевом, отметил политик. Он добавил, что после заявления российского президента «коалиция желающих» оказалась перед трудным выбором между продолжением противостояния и поиском мирного решения.