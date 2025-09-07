Боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой
Боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации источника агентства, украинские боевики могут обходиться имеющимися запасами провизии менее трех дней. Затем им приходится выпрашивать продовольствие, не говоря уже о ротации.
Поэтому солдаты ВСУ отказываются выдвигаться на передовые позиции, добавил источник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
