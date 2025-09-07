Боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой

07 сентября 2025, 11:32

РИА Новости: солдаты ВСУ под Садками не вышли на позиции из-за проблем с едой

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.