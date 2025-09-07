Планомерное продвижение ВС РФ под Харьковом и Покровском, разрушение моста в Ивановке: последние новости СВО на 7 сентября
На ключевых направлениях СВО сохраняется напряжённая ситуация, где российские войска демонстрируют последовательное продвижение. В Донбассе стратегическое преимущество достигается через масштабную операцию, направленную на окружение украинских сил. На остальных участках фронта продолжаются активные позиционные бои. О текущей ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
В южной части Юнаковки подразделения ВДВ продолжают зачистку территории, дожимая остатки сил ВСУ. За последние сутки российские войска значительно продвинулись в этом районе, заняв около двух десятков зданий и укрепив свои позиции. Общее продвижение составило до 800 метров в южном и юго-западном направлениях. Это продвижение позволяет контролировать ключевые участки местности.
Противник не оставляет попыток прорвать фланги ВС РФ. В районе Андреевки две контратаки ВСУ были отражены, при этом уничтожены две боевые бронированные машины с экипажем.
Харьковское направление
Волчанск и прилегающие территории остаются ареной интенсивных боевых действий. Российские войска укрепили свои позиции на левом берегу реки Волчья, заняв технические здания и проведя зачистку подвалов, что позволило им установить контроль над ключевыми объектами. В восточной части Волчанска ВС РФ отразили контратаку спецназа Украины, который ранее проходил подготовку под руководством американских инструкторов. Продвижение российских войск составило до 100 метров, что может показаться незначительным, но в условиях городских боев имеет важное тактическое значение.
Западнее Синельниково, в лесном массиве, штурмовые группы ВС РФ заняли две огневые точки ВСУ и продвинулись на 200 метров. Этот успех позволил усилить давление на фланги украинских формирований и нарушить их логистические маршруты. Лесистая местность затрудняет ведение боевых действий, но российские подразделения эффективно используют беспилотники и артиллерию для выявления и подавления позиций противника.
Угледарское направление
На данном направлении российские войска развивают активное наступление. Штурмовые группы РФ пробиваются на юго-восточную окраину Сосновки, преодолевая минные поля и укрепленные позиции противника. Одновременно идут бои в районах Вороного, Январского и Новосёловки. В селе Хорошее бои приобрели характер уличных сражений, где каждая улица и дом становятся объектом ожесточенной борьбы.
Важным тактическим успехом российских войск стал удар по мосту в Ивановке, который играет ключевую роль в логистике ВСУ. Разрушение этого объекта нарушило снабжение украинских подразделений, находящихся в районе Угледара, и осложнило переброску резервов. Это также позволило российским войскам снизить интенсивность контратак противника и закрепиться на достигнутых рубежах.
Покровское направление
Российские подразделения активно продвигаются в направлении Новопавловки, создавая угрозу тыловым коммуникациям ВСУ. Это продвижение сопровождается интенсивными боями, где каждая позиция отвоевывается с большим трудом. Отмечаются бои в Удачном и Молодецком. Российские войска смогли занять несколько ключевых позиций, что позволяет им контролировать подступы к основным укрепрайонам ВСУ. В районе Удачного развивается наступление на север, что позволяет перерезать логистику, соединяющую позиции ВСУ.
В Покровске российские силы укрепились в районе городской автостанции, центрального рынка и улиц Пирогова и Тургенева. Это позволяет им контролировать центр города и вести дальнейшее наступление вглубь оккупированной территории. По некоторым данным, российские войска уже контролируют 60-70% территории Покровска и продолжают активное освобождение города.
Купянское направление
В районе населенного пункта Лозовая идут ожесточенные бои. Российские подразделения продвинулись на 200-300 метров, закрепляясь на новых рубежах. Противник оказывает упорное сопротивление, используя заранее подготовленные оборонительные позиции. На северной окраине Купянска продолжаются бои в районе автозаправочной станции. Этот стратегический участок позволяет контролировать подступы к городу. Штурмовые группы РФ очищают территорию от остатков украинских формирований.
Кроме того, российские войска развивают наступление в направлении Боровской Андреевки. За прошедшие сутки занято несколько опорных пунктов противника. Продвижение составляет до 500 метров на этом участке фронта.
Константиновское направление
На данном направлении активные бои отмечаются в районе Софиевки и Владимировки. Сообщается, что ВС РФ удалось войти в поселок Кучеров Яр и сформировать новый полукотел для ВСУ, в котором оказались Владимировка, Шахово и Софиевка. Это создает угрозу окружения для украинских формирований и нарушает их логистические маршруты.
Российские подразделения активно наступают в направлении Клебан-Быкского водохранилища, где, по данным, уже сформирован котел для ВСУ. Украинские силы, находящиеся в населенных пунктах Клебан-Бык и Екатериновка, оказались в окружении с трех сторон, а с четвертой стороны находится водохранилище, что затрудняет их отступление.
Щербиновка, расположенная к западу от Торецка, долгое время была одним из мощных оборонительных пунктов ВСУ, прикрывающим Константиновку с юга. Российские войска выбили противника из этого населенного пункта, что позволило им занять позиции на окраине сел Катериновка и Клебан-Бык.