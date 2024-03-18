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Во Франции указали на новую стратегию ВС РФ в зоне СВО

Figaro: ВС РФ сменили стратегию, наступая на ВСУ на многих направлениях
18 марта 2024, 14:50
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России перешла к новой стратегии и давит ВСУ одновременно на нескольких направлениях. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на французские военные источники.

«Русские вернули инициативу. Они способны «мучить» своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага», — приводит издание слова военного представителя.

Он также отметил, что армия России давит ВСУ сразу на нескольких направлениях линии соприкосновения. По его словам, украинские военные не в состоянии удерживать линию обороны на нескольких направлениях одновременно из-за нехватки солдат и боеприпасов.

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Российские военные нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
18 марта 2024, 14:23

Фото: iStock/3DSculptor

Армия России ударила по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также уточняется, что за минувшие сутки российские силы поразили живую силу и военную технику противника в 137 районах.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли, что фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

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Рогов прояснил важность освобождения села Мирное в Запорожской области
Рогов: освобождение села Мирное важно для продвижения ВС РФ
18 марта 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич

Освобождение села Мирное в Запорожской области играет важную роль для дальнейшего продвижения российских бойцов. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, 17 марта российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом», — цитирует РИА Новости Рогова.

Также 17 марта в Запорожской области ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ. Кроме того, удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T.

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#минобороны рф
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#всу
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В Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине
El País: военные стран НАТО выполняют ряд задач на Украине
18 марта 2024, 12:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País.
«У представителей стран НАТО имеются информаторы на местах, способные предоставить данные о ситуации на передовой, оценить эффективность поставляемого оружия, выявить возможные трудности в его использовании и обнаружить случаи коррупции при предоставлении помощи. Некоторые из этих неофициальных информаторов — бывшие военные иностранных государств», — отмечается в статье.
Однако авторы подчеркивают, что эти военные не принимают прямого участия в боевых действиях. Кроме того, некоторые аналитики сообщают газете, что Великобритания и США активно координируют действия своих военных. При этом Германия не принимает участия в этом сотрудничестве из-за опасений в отношении возможного воздействия российских спецслужб.

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Николаев и Одесса: Военный эксперт назвал границы «санитарной зоны» на Украине
Военэксперт Литовкин: «санитарная зона» на Украине должна быть создана на 200 км
18 марта 2024, 12:42

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Радио 1» пояснил, о каких территориях идет речь.
«Это могут быть Харьковская, Днепропетровская, Сумская область, Николаевская и Одесская. Именно те территории, с которых идёт обстрел наших земель, откуда летят беспилотники. В Крым, например, на корабли Черноморского флота. На Белгород, Курск, Воронеж и так далее», — заявил эксперт.
Он уточнил, что от российской границы в сторону Украины необходимо отойти на 200 километров. Это расстояние, которое пролетает ракета американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, по мнению Литовкина, мобилизации в России не будет, так как есть контрактники и добровольцы, которые справляются со всеми задачами.
«Зависит от того, как дальше будет развиваться специальная военная операция. Если мы займём территорию Украины, определённой области, то нам понадобится полиция, судебные органы и так далее и тому подобное. Кто это будет делать? Где брать этих людей? Так что могут возникнуть вопросы», — отметил эксперт.

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#обстрел
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Военнопленный ВСУ рассказал о неприкасаемых при мобилизации
Военнопленный ВСУ: при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодежь»
18 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский военнопленный сообщил, что мобилизационные действия, проводимые в городе Одессе, не затрагивают членов «золотой молодежи», передает RT.
По его словам, эти люди, проживающие на Дерибасовской улице в центре города, спокойно проводят время, танцуя и выпивая, при этом их никто не трогает.

Он также отметил, что даже существуют «закрытые» бары, которые работают после введения комендантского часа, и люди в этих заведениях живут безмятежно и без вмешательства.

Ранее были сообщения о случае в Одессе, когда люди в военной форме с использованием перцового баллона загнали строителя в автобус.

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#люди
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Стало известно, какие бойцы ВСУ попадают в плен на Запорожском направлении
Командир ВС РФ «Алтай»: в Запорожье в плен попадают солдаты ВСУ старше 50 лет
18 марта 2024, 11:02

Фото: iStock/Sinenkiy

В плен к ВС РФ на Запорожском направлении всё чаще попадают бойцы ВСУ, которым более 50 лет. Об этом рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».
«Противник у нас в данный момент поредел. Пленных брали не так давно, смущает, конечно, их возрастная категория — 45 плюс, 50 плюс, и настрой у противника уже не боевой. Те люди, которых они закидывают на передний край, исполняют роль мяса», — рассказал «Алтай».

Он пояснил, что эти солдаты ВСУ выполняют функцию наблюдения. Они смотрят и докладывают обстановку и никакой ценности для украинского командования не представляют, считает «Алтай».

Российский военный имеет орден Мужества за то, что вывел свое подразделение без потерь из вражеского окружения в районе села Работино. Это произошло в октябре 2023 года. С тех пор, по словам «Алтая», обстановка сильно поменялась. ВСУ ослабели и российские военные в состоянии разбить врага.

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#вс рф
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Пытавшийся прорваться в РФ украинский диверсант рассказал о «горячем приеме»
Сдавшийся в плен боевик РДК* пожаловался на «очень горячий прием» на границе
18 марта 2024, 10:05

Фото: istock / Sinenkiy

Сдавшийся в плен член «Русского добровольческого корпуса»* заявил, что не ожидал, что его «примут так горячо» на границе с РФ.
На допросе, кадры которого опубликовал RT, пленный заявил, что украинская сторона убеждала группировку, что сопротивления на границе не будет. Как утверждает мужчина, на Украине им поручили войти на территорию России, сфотографироваться и уйти.

«На деле нас там приняли очень горячо», — пожаловался он.
При попытке проникнуть в страну через госграницу в Курскую область планы диверсантов сорвали Вооруженные Силы РФ. После этого боевик решил сдаться в плен, чтобы спасти свою жизнь.

Как утверждает мужчина, большинство члены диверсионной группы вступили в РДК* из-за денег.

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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
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Освобождение Мирного и штурмы ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
18 марта 2024, 08:42

Фото: istock /Michele Ursi

Российские военные идут в штурмы на Донецком направлении. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и сдерживают оборону. О том, где удалось установить контроль российским бойцам, и на каком участке фронта ВС РФ сорвали ротацию противника, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Встречные бои продолжаются в Работино и севернее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продвижение российских войск зафиксировано юго-западнее Гуляйполя. Также в результате штурмовых действий ВС РФ было освобождено село Мирное.


Донецкое направление


Российская армия достигла успеха в районе Новомихайловки. Продвинуться удалось в Первомайском. Встречные бои продолжаются на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, где российские войска стремятся развить успех недавних продвижений. Активно работает артиллерия ВС РФ, однако противник продолжает оказывать вооруженное сопротивление.


Харьковское и Сумское направления


На Харьковском и Сумском ВСУ продолжают штурмовать подступы к границе в районе н.п. Козинка Белгородской области. Без результата. Большая часть передвижений личного состава и техники противника обнаруживается раньше, чем они успевают вступить в бой. Тем не менее, украинские войска наносят массированные удары средствами дальнего поражения по территориям приграничных областей России. Особенно активно ВСУ обстреливают Белгород и прилегающие населённые пункты.

Бахмутское направление


Встречные бои продолжаются в Богдановке. Российская авиация наносит удары по позициям противника в Часовом Яре и его окрестностях. Также ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ.

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#всу
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#сводкасво
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Су-34 нанесли точные удары по военным объектам Украины
Минобороны: Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по командному пункту и живой силе ВСУ
18 марта 2024, 07:20

Фото: istock / Marina Denisenko

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом информирует Минобороны России.
Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, отметили в оборонном ведомстве.

После поражения целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны России.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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