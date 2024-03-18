Во Франции указали на новую стратегию ВС РФ в зоне СВО

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Армия России перешла к новой стратегии и давит ВСУ одновременно на нескольких направлениях. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на французские военные источники.
«Русские вернули инициативу. Они способны «мучить» своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага», — приводит издание слова военного представителя.
Он также отметил, что армия России давит ВСУ сразу на нескольких направлениях линии соприкосновения. По его словам, украинские военные не в состоянии удерживать линию обороны на нескольких направлениях одновременно из-за нехватки солдат и боеприпасов.
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