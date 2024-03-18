Радио1
Главная / Новости / Политика/ Военный ВВС США слил в Сеть документы Пентагона о «Бахмутской мясорубке»

Военный ВВС США слил в Сеть документы Пентагона о «Бахмутской мясорубке»

В Сеть попали документы Пентагона о боях за Артёмовск
18 марта 2024, 12:22
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра выкладывал в Сеть документы о боях за Артемовск. За это его посадили в тюрьму на 16 лет.
Царьград сообщает, что в попавших в Сеть документах, была информация о планах НАТО укрепить ВСУ. Там также были данные о боях за Артемовск и размещение воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года. Согласно документам, предполагалось, что боезапас ЗРК «Бук» закончится к 31 марта 2023 года, а ЗРК С-300 – ко 2 марта 2023 года.

«Украинские силы в Бахмуте (Артёмовске – российское название – ред.) почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — гласил один из документов.


В слитых документах также была информация об участии военных НАТО в сборке и наладке военной техники, а также тренировке бойцов ВСУ.
Таким образом, издание делает вывод, что документы, раскрытие Тейшерой, нанесли мощный удар по планам НАТО. Там были описаны планы летнего контрнаступления ВСУ, а также рассматривались возможные риски, связанные с ним.

4 марта фигурант громкого дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как объяснил сам обвиняемый, он был обеспокоен военными действиями на Украине и считал, что между Москвой и Киевом «должно быть больше общего, чем разобщающего». Именно эта озабоченность подтолкнула его к публикации секретных документов.

Читайте также:

В сеть попали секретные документы ВСУ об уничтожении танков Abrams

Минобороны рассекретило документы ко дню снятия блокады Ленинграда

ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
#данные
#документы
#информация
#нато
#всу
#артемовск
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День воссоединения Крыма с Россией: как изменилась жизнь крымчан и в чем виновата Тимошенко
10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: Евромайдан, референдум, речь Путина
18 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ровно десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав РФ. О важном историческом событии, беспорядках на Украине и о том, что говорят крымчане о жизни в регионе, читайте в материале «Радио 1».

История присоединения Крыма: Евромайдан


Осенью 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от Соглашения об ассоциации страны с Европейским союзом. Глава государства был нацелен на упрочнение двусторонних отношений с Россией и углубленную интеграцию. Однако решение президента поддержали не все жители страны. 21 ноября 2013 года тысячи человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве. Протестующие требовали продолжения процесса евроинтеграции или отставки действующего президента.

Так начался крупнейший политический кризис – Евромайдан.

Между силовиками и протестующими возникали столкновения, тысячи участников националистических группировок выходили на площадь с оружием, дубинками, газовыми баллонами. Сотни людей пострадали, десятки погибли. Виктор Янукович назвал происходящее на Украине госпереворотом. Верховная Рада, в свою очередь, отстранила президента от власти без законных оснований.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году: «Крымская весна»


В феврале 2013 года Виктор Янукович прибыл в Россию. Позже Владимир Путин рассказал, что бывший украинский лидер обратился к нему с просьбой о помощи, так как говорить о завершении конфликта на Украине было не с кем. Одновременно с этим в Севастополе вспыхнула новая волна митингов. На этот раз жители Крымского полуострова оказались не согласны с позицией новых властей Украины.

25 февраля представители интеллигенции Крыма подписали «Письмо пятнадцати», в котором потребовали провести референдум о статусе автономии полуострова.

Референдум о присоединении Крыма


1 марта власти Севастополя поддержали инициативу о проведении голосования.

16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав РФ. Согласно документу, все жители полуострова были признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить за собой гражданство Украины. В народе это событие прозвали Крымской весной.

День воссоединения Крыма с Россией: выступление Путина 18 марта 2014


Глава государства в своем обращении к жителям России назвал Крымский полуостров важнейшим регионом России.

«В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша страна в течение ХХ века», — заявил президент.

Он также указал на то, что Крым является стратегически важной территорией, безопасность и суверенитет которой может обеспечить только Россия.


Реакция США на референдум в Крыму


Президент США Барак Обама поспешил провести беседу с президентом России сразу после вхождения Крымского полуострова в состав РФ. В ходе переговоров американский лидер выразил сомнения в легитимности голосования и заявил, что США и международное сообщество не признают его результаты.

В свою очередь Владимир Путин заверил, что референдум проходил по нормам международного права и Устава ООН.

Глава Крыма рассказал о значении СВО для крымчан


В Крыму присутствует особый патриотический настрой, так как местные жители стояли на краю кровопролития и им удалось спастись только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также поблагодарил крымчан за поддержку и подчеркнул, что власти страны знают, как СВО влияет на полуостров.

«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы», — заявил глава региона.Жители Крыма рассказали о жизни в регионе.

В эфире телеканала НТВ местные жители Крыма рассказали, какой была жизнь в регионе до 2014 года.

Крымчане сообщили, что просили Юлию Тимошенко, которая в 2014 году занимала пост премьер-министра страны, спасти их от разрухи и безработицы, однако их просьбы услышаны не были.

«Тимошенко так и не ответила», — сообщила жительница села.

Однако вскоре после вхождения в состав России, в населенных пунктах республики начались работы по строительству дорог, детских садов, подключению сел к газопроводам и т.д В регионе развивается промышленность, инфраструктура, строятся аэропорты и важные стратегические объекты.

Читайте также:

Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины

Военкор Стешин рассказал, как изменился Крым за десять лет в составе России

Карлсон рассказал американским зрителям, как Крым вернулся в состав России
#владимир путин
#президент
#договор
#инфраструктура
#аэропорты
#референдум
#крым
#оон
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков ответил на высказывание вдовы Навального* об «убийстве» её мужа
18 марта 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления вдовы оппозиционера Алексея Навального* о причастности российских властей к смерти её мужа. Он призвал ориентироваться на факты, а не на слухи и собственное ничем не подтверждённое мнение.
Представитель Кремля напомнил о словах Путина о том, что он был готов обменять Навального* на российских заключённых в западной тюрьме, что, по словам Пескова, показывает его полную открытость в этом вопросе. Ранее российский лидер призывал подойти к данной ситуации со всей ответственностью и придать ей максимальную открытость и достоверность. Смерть Навального*, как и любого человека, Путин назвал «печальным событием».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что реакция из-за рубежа на смерть Навального* была заготовлена заранее. Буквально через 15 минут после сообщения УФСИН о смерти заключённого сплошным потоком посыпались одинаковые, как под копирку сделанные, обвинения в адрес российских властей. Дипломат назвала бурную реакцию лидеров стран НАТО саморазоблачительной.

Читайте также:

Песков: слова Путина о готовности обменять Навального* указывают его открытость

Песков предупредил о соблюдении закона в день похорон Навального*

Путин поделился впечатлениями от смерти Навального
#смерть
#мид
#уфсин
#мария захарова
#лидер
#нато
#путин
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Норвегии раскрыли страшную правду о поражении Украины в конфликте
Steigan: Запад не хочет признать признавать, что Украина уже проиграла
18 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/JARAMA

Страны Запада отказывают признать поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — говорится в статье.

Уточняется, что за два года российской спецоперации ситуация для Украины только ухудшилась. Страна теряет всё больше территорий, бойцы ВСУ гибнут напрасно, а западная помощь лишь затягивает конфликт, что приводит к еще большим потерям в рядах украинской армии. При этом авторы считают, что прямое вмешательство НАТО в конфликт только усугубит сложившуюся ситуацию.

По мнению издания, необходимо немедленно прекратить поставки оружия на Украину и привлечь нейтральных переговорщиков о мире. Такой шаг, уверены авторы, приведет к спасению тысяч жизней по обе стороны конфликта, а Украина не будет полностью уничтожена.

Читайте также:

В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине

Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить на Украине ядерное оружие Запада

Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину
#сша
#россия
#помощь
#конфликт
#оружие
#украина
#поставки
#нато
#всу
#киев
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить на Украине ядерное оружие Запада
18 марта 2024, 10:53

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Киев мог бы обратиться к западным союзникам и предложить им разместить на территории Украины ядерное оружие. Такое мнение высказал генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Отставной военный сказал, что киевское политическое руководство могло бы обратиться к западным партнёрам дать разрешение на размещение ядерного оружия на территории Украины. По словам Кривоноса, речь может идти о США, Великобритании или Франции. В качестве примера он привёл ядерное сотрудничество России и Белоруссии. Похожую модель может использовать и Украина, считает генерал.

Ранее Россия неоднократно заявляла странам Запада протест по поводу поставок вооружений Киеву. Москва отмечала, что подобные действия приводят только к затягиванию конфликта и новым жертвам. Помимо этого, западное оружие и техника становятся законными целями для ВС РФ.

Читайте также:

В ООН призвали блокировать поставки западного оружия на Украину

Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине

В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины
#москва
#сша
#россия
#оружие
#сотрудничество
#техника
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС России сокрушают ВСУ, которые обучались у НАТО
18 марта 2024, 10:49

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И они сокрушают ее», — отметил эксперт.
По его мнению, НАТО рассчитывало, что украинские вооруженные силы, получившие обучение от инструкторов альянса и оснащенные его вооружением, смогут противостоять российским силам и даже оттеснить их дальше на восток, однако это не произошло.

Джонсон подчеркнул, что вооружение стран НАТО имеет довольно низкое качество, в то время как российские аналоги наносят серьезный ущерб украинским военнослужащим на поле боя.

Читайте также:

В Румынии начали строить крупнейшую в ЕС базу НАТО из-за конфликта на Украине

«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО

Британия заявила о нехватке у Европы денег на оборону НАТО
#россия
#эксперт
#военные
#качество
#вооружение
#обучение
#ущерб
#нато
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Румынии начали строить крупнейшую в ЕС базу НАТО из-за конфликта на Украине
18 марта 2024, 10:40

Фото: iStock/starpik

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, где смогут разместиться 10 тысяч военных. Это связано с конфликтом на Украине. Об этом пишет Euronews.
Эксперты полагают, что строительство военной базы НАТО в Румынии связано с конфликтом на Украине, которая, по их мнению, может продлиться еще несколько лет.

Уточняется, что военный объект строят на площади почти в три тысячи гектаров в округе Констанцы, на основе уже существовавшей авиабазы «Михаил Когэлничану». Периметр базы составит около 30 км. Стоимость строительства оценивается в 2,5 миллиарда евро. Там будут взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы и ангары для военных самолетов. Кроме того, на базе будут работать школы, детские сады, магазины и больница.

«База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — заявил румынский эксперт Дорин Попеску.

Читайте также:

В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО

Во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО
#россия
#строительство
#евро
#эксперт
#конфликт
#база
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: слова Путина о готовности обменять Навального* указывают его открытость
18 марта 2024, 10:11

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального* указывают на его открытость. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального*. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — заявил Песков.

Напомним, ранее Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного. Он пояснил, что за несколько дней до ухода Навального из жизни ему сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах.

По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин также охарактеризовал его смерть как печальное событие.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

Читайте также:

Путин поделился впечатлениями от смерти Навального*

Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью Алексея Навального*

Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве



* Включен в список террористов и экстремистов
#санкции
#смерть
#кладбище
#волк
#евросоюз
#путин
#песков
#рф
#навальный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с одержанной на выборах победой
18 марта 2024, 09:16

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой, которую он одержал по итогам прошедших 15-17 марта выборов.
Об этом сообщила пресс-служба главы узбекского государства. В послании, направленном российскому лидеру, отмечается, что высокая явка избирателей на участки для голосования и итоги выборов в очередной раз наглядно показали полное доверие и абсолютную поддержку населения России политического курса и социально-экономической программы Владимира Путина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне и от всей души пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, больших успехов на своём посту, а народу России — успехов и процветания под управлением своего лидера, указано в сообщении.

Читайте также:

«Письма не будет»: Президент Германии отказался поздравлять Путина с переизбранием

Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне

В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
#итоги
#явка
#служба
#узбекистан
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ
18 марта 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Действующий глава государства Владимир Путин заявил, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ, приводит его слова издание РИА Новости.
Он отметил, что в том числе имеет оружие западного производства.

Кандидат в президенты России сообщил журналистам, что не готов говорить о том, какие территории должны быть присоединены к стране, и когда это должно произойти, однако добавил, что не исключает того, что создание санитарных зон будет на тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.

Читайте также:

ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов

Путин акцентировал внимание на ошибках предвыборного штаба Надеждина

Путин поделился впечатлениями от смерти Навального
#оружие
#путин
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф