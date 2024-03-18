Военный ВВС США слил в Сеть документы Пентагона о «Бахмутской мясорубке»

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Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра выкладывал в Сеть документы о боях за Артемовск. За это его посадили в тюрьму на 16 лет.
Царьград сообщает, что в попавших в Сеть документах, была информация о планах НАТО укрепить ВСУ. Там также были данные о боях за Артемовск и размещение воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года. Согласно документам, предполагалось, что боезапас ЗРК «Бук» закончится к 31 марта 2023 года, а ЗРК С-300 – ко 2 марта 2023 года.
В слитых документах также была информация об участии военных НАТО в сборке и наладке военной техники, а также тренировке бойцов ВСУ.
Таким образом, издание делает вывод, что документы, раскрытие Тейшерой, нанесли мощный удар по планам НАТО. Там были описаны планы летнего контрнаступления ВСУ, а также рассматривались возможные риски, связанные с ним.
4 марта фигурант громкого дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как объяснил сам обвиняемый, он был обеспокоен военными действиями на Украине и считал, что между Москвой и Киевом «должно быть больше общего, чем разобщающего». Именно эта озабоченность подтолкнула его к публикации секретных документов.
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«Украинские силы в Бахмуте (Артёмовске – российское название – ред.) почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — гласил один из документов.
Таким образом, издание делает вывод, что документы, раскрытие Тейшерой, нанесли мощный удар по планам НАТО. Там были описаны планы летнего контрнаступления ВСУ, а также рассматривались возможные риски, связанные с ним.
4 марта фигурант громкого дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как объяснил сам обвиняемый, он был обеспокоен военными действиями на Украине и считал, что между Москвой и Киевом «должно быть больше общего, чем разобщающего». Именно эта озабоченность подтолкнула его к публикации секретных документов.
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Элина Позднякова