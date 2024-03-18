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Журналист Эскобар: Путин сплотил россиян перед угрозой Запада

18 марта 2024, 14:40
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада. Такое заявление сделал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону.
«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — считает Эскобар.

Он подчеркнул, что Путин добился объединения российского народа против угрозы Запада, который мечтает о крахе России. Кроме того, журналист выразил мнение, что США и Европа своими действиями ведут к упадку своего влияния в мире.


Также Эскобар отметил, что армия России успешно справляется с демилитаризацией Украины. Российские военные, по его словам, разоружают ВСУ и НАТО.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс также заявлял, что российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием
18 марта 2024, 14:39

Фото: iStock/Motortion

По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом Ким Чен Ын написал в поздравительном послании Владимиру Путину.
«На этих президентских выборах российский народ продемонстрировал как внутри страны, так и за рубежом свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России», — написал Ким Чен Ын, текст послания приводит Центральное агентство Кореи.

В странах Запада к президентским выборам в России отнеслись достаточно скептически. Ранее сообщалось, что правительство ФРГ не признало президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер и вовсе заявил, что внешнеполитическое ведомство будет в обращениях и в документах употреблять имя Владимира Путина без добавления слов «президент» или «правитель».

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Путин: Управленческий корпус России нужно формировать из участников СВО
18 марта 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

Будущий состав управленческого корпуса России следует формировать из участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на первой после публикации итогов выборов пресс-конференции, российский лидер рассказал, что такая идея появилась у него во время встречи с ветеранами СВО в Санкт-Петербурге. Тогда же возникла мысль о создании кадровой программы «Время героев», участниками которой по последним данным уже стали около 30 тысяч человек.

Путин подчеркнул, что те, кто участвует в боевых действиях на Украине, идут ради Родины на всё. По словам президента, будущих управленцев необходимо будет серьёзно готовить, проводить с ними кропотливую работу. А они затем уже сами решат, в какой сфере применить полученные знания и навыки с учётом личной склонности и полученных компетенций.

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Песков объяснил цель создания «санитарной зоны» между Россией и Украиной
Песков: Под созданием «санитарной зоны» имеется в виду обеспечение безопасности
18 марта 2024, 14:17

Фото: сайт Кремля

Путин, говоря о создании «санитарной зоны», имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается атакам Вооруженных силы Украины, сообщил 18 марта Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможном присоединении к России Харьковской области Украины заявил, что если атаки беспилотниками по российским территориям продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда дронам ВСУ до российских регионов будет уже не достать.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — объяснил сегодня задумку президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть на территории Белгородской и Курской областей за последние несколько дней — 2,5 тысяч человек. Он подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно пересечь российскую границу.


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#дмитрий песков
#россия
#украина
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Правительство ФРГ не признает российские выборы законными
18 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/arsenisspyros

Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер со своей стороны заявил, что внешнеполитическое ведомство Германии будет в обращениях и в документах употреблять имя Владимира Путина без добавления слов «президент» или «правитель»

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что будет ожидаемым, что представители Европы и США не признают результаты мартовских выборов в Российской Федерации. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.

По данным ЦИК, после обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,79%, Леонид Слуцкий — 3,19%.

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#выборы
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Песков о заявлении Белого дома: Другой реакции США на выборы не ожидали
18 марта 2024, 13:38

Фото: сайт Кремля

В Кремле были готовы к мнению США о том, что выборы в России не были свободными и честными. Однако к мнению Белого дома не стоит прислушиваться.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что трудно было ожидать иной реакции от государства, вовлечённого в военный конфликт на Украине. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.

«Де-факто эта страна глубоко вовлечена в войну на Украине, следовательно, она воюет с нами. Иного мнения по поводу российских выборов от Белого дома нельзя было ожидать, но учитывать его не следует», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

О том, что Вашингтон не признаёт легитимность и справедливость президентских выборов в России ранее заявил пресс-атташе госдепартамента США Мэттью Миллер. Песков подчеркнул, что это мнение не то, которое сейчас важно для Кремля и не то, которое стоит учитывать.

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День воссоединения Крыма с Россией: как изменилась жизнь крымчан и в чем виновата Тимошенко
10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: Евромайдан, референдум, речь Путина
18 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ровно десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав РФ. О важном историческом событии, беспорядках на Украине и о том, что говорят крымчане о жизни в регионе, читайте в материале «Радио 1».

История присоединения Крыма: Евромайдан


Осенью 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от Соглашения об ассоциации страны с Европейским союзом. Глава государства был нацелен на упрочнение двусторонних отношений с Россией и углубленную интеграцию. Однако решение президента поддержали не все жители страны. 21 ноября 2013 года тысячи человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве. Протестующие требовали продолжения процесса евроинтеграции или отставки действующего президента.

Так начался крупнейший политический кризис – Евромайдан.

Между силовиками и протестующими возникали столкновения, тысячи участников националистических группировок выходили на площадь с оружием, дубинками, газовыми баллонами. Сотни людей пострадали, десятки погибли. Виктор Янукович назвал происходящее на Украине госпереворотом. Верховная Рада, в свою очередь, отстранила президента от власти без законных оснований.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году: «Крымская весна»


В феврале 2013 года Виктор Янукович прибыл в Россию. Позже Владимир Путин рассказал, что бывший украинский лидер обратился к нему с просьбой о помощи, так как говорить о завершении конфликта на Украине было не с кем. Одновременно с этим в Севастополе вспыхнула новая волна митингов. На этот раз жители Крымского полуострова оказались не согласны с позицией новых властей Украины.

25 февраля представители интеллигенции Крыма подписали «Письмо пятнадцати», в котором потребовали провести референдум о статусе автономии полуострова.

Референдум о присоединении Крыма


1 марта власти Севастополя поддержали инициативу о проведении голосования.

16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав РФ. Согласно документу, все жители полуострова были признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить за собой гражданство Украины. В народе это событие прозвали Крымской весной.

День воссоединения Крыма с Россией: выступление Путина 18 марта 2014


Глава государства в своем обращении к жителям России назвал Крымский полуостров важнейшим регионом России.

«В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша страна в течение ХХ века», — заявил президент.

Он также указал на то, что Крым является стратегически важной территорией, безопасность и суверенитет которой может обеспечить только Россия.


Реакция США на референдум в Крыму


Президент США Барак Обама поспешил провести беседу с президентом России сразу после вхождения Крымского полуострова в состав РФ. В ходе переговоров американский лидер выразил сомнения в легитимности голосования и заявил, что США и международное сообщество не признают его результаты.

В свою очередь Владимир Путин заверил, что референдум проходил по нормам международного права и Устава ООН.

Глава Крыма рассказал о значении СВО для крымчан


В Крыму присутствует особый патриотический настрой, так как местные жители стояли на краю кровопролития и им удалось спастись только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также поблагодарил крымчан за поддержку и подчеркнул, что власти страны знают, как СВО влияет на полуостров.

«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы», — заявил глава региона.Жители Крыма рассказали о жизни в регионе.

В эфире телеканала НТВ местные жители Крыма рассказали, какой была жизнь в регионе до 2014 года.

Крымчане сообщили, что просили Юлию Тимошенко, которая в 2014 году занимала пост премьер-министра страны, спасти их от разрухи и безработицы, однако их просьбы услышаны не были.

«Тимошенко так и не ответила», — сообщила жительница села.

Однако вскоре после вхождения в состав России, в населенных пунктах республики начались работы по строительству дорог, детских садов, подключению сел к газопроводам и т.д В регионе развивается промышленность, инфраструктура, строятся аэропорты и важные стратегические объекты.

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Песков ответил на высказывание вдовы Навального* об «убийстве» её мужа
18 марта 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления вдовы оппозиционера Алексея Навального* о причастности российских властей к смерти её мужа. Он призвал ориентироваться на факты, а не на слухи и собственное ничем не подтверждённое мнение.
Представитель Кремля напомнил о словах Путина о том, что он был готов обменять Навального* на российских заключённых в западной тюрьме, что, по словам Пескова, показывает его полную открытость в этом вопросе. Ранее российский лидер призывал подойти к данной ситуации со всей ответственностью и придать ей максимальную открытость и достоверность. Смерть Навального*, как и любого человека, Путин назвал «печальным событием».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что реакция из-за рубежа на смерть Навального* была заготовлена заранее. Буквально через 15 минут после сообщения УФСИН о смерти заключённого сплошным потоком посыпались одинаковые, как под копирку сделанные, обвинения в адрес российских властей. Дипломат назвала бурную реакцию лидеров стран НАТО саморазоблачительной.

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* Признан террористом и экстремистом, а также иноагентом на территории РФ
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Военный ВВС США слил в Сеть документы Пентагона о «Бахмутской мясорубке»
В Сеть попали документы Пентагона о боях за Артёмовск
18 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/icholakov

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра выкладывал в Сеть документы о боях за Артемовск. За это его посадили в тюрьму на 16 лет.
Царьград сообщает, что в попавших в Сеть документах, была информация о планах НАТО укрепить ВСУ. Там также были данные о боях за Артемовск и размещение воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года. Согласно документам, предполагалось, что боезапас ЗРК «Бук» закончится к 31 марта 2023 года, а ЗРК С-300 – ко 2 марта 2023 года.

«Украинские силы в Бахмуте (Артёмовске – российское название – ред.) почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — гласил один из документов.

В слитых документах также была информация об участии военных НАТО в сборке и наладке военной техники, а также тренировке бойцов ВСУ.
Таким образом, издание делает вывод, что документы, раскрытие Тейшерой, нанесли мощный удар по планам НАТО. Там были описаны планы летнего контрнаступления ВСУ, а также рассматривались возможные риски, связанные с ним.

4 марта фигурант громкого дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Как объяснил сам обвиняемый, он был обеспокоен военными действиями на Украине и считал, что между Москвой и Киевом «должно быть больше общего, чем разобщающего». Именно эта озабоченность подтолкнула его к публикации секретных документов.

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#удар
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В Норвегии раскрыли страшную правду о поражении Украины в конфликте
Steigan: Запад не хочет признать признавать, что Украина уже проиграла
18 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/JARAMA

Страны Запада отказывают признать поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — говорится в статье.

Уточняется, что за два года российской спецоперации ситуация для Украины только ухудшилась. Страна теряет всё больше территорий, бойцы ВСУ гибнут напрасно, а западная помощь лишь затягивает конфликт, что приводит к еще большим потерям в рядах украинской армии. При этом авторы считают, что прямое вмешательство НАТО в конфликт только усугубит сложившуюся ситуацию.

По мнению издания, необходимо немедленно прекратить поставки оружия на Украину и привлечь нейтральных переговорщиков о мире. Такой шаг, уверены авторы, приведет к спасению тысяч жизней по обе стороны конфликта, а Украина не будет полностью уничтожена.

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