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Президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада. Такое заявление сделал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону.
«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — считает Эскобар.
Он подчеркнул, что Путин добился объединения российского народа против угрозы Запада, который мечтает о крахе России. Кроме того, журналист выразил мнение, что США и Европа своими действиями ведут к упадку своего влияния в мире.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс также заявлял, что российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса.
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Элина Позднякова