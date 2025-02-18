Во Франции высказались на счет отправки своих войск на Украину

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Вопрос отправки миротворцев на Украину пока не стоит, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo.
«Мы должны будем предоставить гарантии того, что агрессия не повторится. Какую форму примут эти гарантии? Пока рано говорить. Этот вопрос (отправки миротворцев — ред.) пока не стоит. Никто не говорил, что отправляет войска на Украину сегодня», — пояснил Барро.
По его словам, на сегодняшний день еще рано говорить об отправке миротворческих миссий на Украину. Этот вопрос будет решаться только после окончания конфликта и осуществится в качестве гарантий установления крепкого мира.
Ранее стало известно, что главы европейских государств, собравшиеся на экстренном саммите президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, не смогли договориться об отправке войск на Украину. ФРГ, Италия, Польша и Испания не хотят отправлять свои вооруженные силы на Украину. При этом за отправку миротворческих сил выступили Великобритания и Дания.
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