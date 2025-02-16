США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине

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США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо.
В письме спрашивается, какие государства согласны направить военных на Украину, а также какова будет численность сил. Уточняется, что соответствующий документ включает в себя шесть пунктов и вопросов.
Согласно информации источника, на сегодняшний день идут споры о том, как именно должна ответить Европа.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать Соединенные Штаты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, на сегодняшний день идут споры о том, как именно должна ответить Европа.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать Соединенные Штаты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова