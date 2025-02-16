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США раскрыли европейским союзникам тактику переговоров по Украине

Сикорский: Келлог ознакомил союзников с тактикой переговоров по Украине
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Американский спецпосланник по вопросам конфликта на Украине Кит Келлог раскрыл европейским союзникам тактику переговоров. Об этом сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США [по Украине]. Я не буду здесь ее раскрывать. Она рождает определенные надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи», — процитировал Сикорского TVP Info.

Ранее Кит Келлог говорил о нежелании США участия большой группы сторон в переговорном процессе по украинскому конфликту. Спецпосланник подчеркнул, что американской стороне не нужна «большая групповая дискуссия».

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Количество жертв при взрыве у автобуса ТЦК в Николаеве выросло до трех
16 февраля 2025, 15:48

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Количество жертв при взрыве у автобуса территориального центра комплектования (военкомат) в Николаеве выросло до трех. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на специалистов центра противоминной деятельности.
«Во время взрыва в Николаеве погибли твое военнослужащих центра противоминной деятельности», — сказано в публикации.
Накануне стало известно о взрыве рядом с автобусом в Николаеве, где были сотрудники ТЦК. Уточнялось, что, по одной из версий, женщина могла отомстить за мобилизацию ее сына, который погиб во время боевых действий.

Также сообщалось, что шесть человек были госпитализированы. Часть из них была в тяжелом состоянии.

Ранее «Радио 1» писало об атаке со стороны ВСУ в Запорожской области.

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В Кремле рассказали, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже
Песков: Путин видел реакцию Зеленского на свое выступление на саммите в Париже
16 февраля 2025, 15:31

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российский президент Владимир Путин видел реакцию Владимира Зеленского на свое выступление в рамках парижского саммита «нормандской четверки». Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главарь киевского режима вел себя несерьезно.
«Кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, и он не мог видеть его лица. Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел — скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах», — прокомментировал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.
Песков отвечал на вопрос о том, видел ли Путин кадры парижской пресс-конференции, где Зеленский кривлялся, когда российский лидер говорил о важности исполнения минских соглашений.

Ранее в СМИ появилась информация о крике Зеленского на Мюнхенской конференции.

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ВСУ атаковали кассетными снарядами ведущую в Крым трассу в Запорожской области
16 февраля 2025, 15:14

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ ударили кассетными боеприпасами по ведущей в Крым трассе в Запорожской области. Данных о жертвах нет, проинформировал в Telegram-канале вице-губернатор региона Антон Тицкий.
«Участок трассы «Харьков — Симферополь — Ялта», пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы», — написал Тицкий.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по результатам референдума. Вместе с ней российскими субъектами стали Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР).

Крым присоединился к РФ в результате референдума в 2014 году.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили дрон ВСУ на левобережье Днепра.

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Рабочие в Греции не дали проехать грузовикам с 350 тоннами тротила для Украины

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Рабочие в Греции не дали проехать грузовикам с 350 тоннами тротила для Украины
902.gr: В Греции рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с тротилом для Украины
16 февраля 2025, 14:40

Фото: iStock/Vera Shestak

В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с 350 тоннами взрывчатых веществ, которые были доставлены в город Лаврио для производства боеприпасов для Украины, передает информационный сайт Компартии Греции 902.gr.
Представители местного Рабочего центра заблокировали проезд машинам, которые перевозили взрывчатку без должных мер предосторожности через город. Уточняется, что тротил предназначался для производства снарядов калибра 155 миллиметров для поставок ВСУ.

Участник протеста добились того, чтобы часть взрывчатки вернули обратно. Согласно информации сайта, перевозку осуществят снова в ночное время, когда все предприятия и магазины в городе Лаврио будут закрыты. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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В Германии сделали заявление о проигрыше ЕС в конфликте на Украине
Handelsblatt: Европа потерпела поражение в конфликте на Украине
16 февраля 2025, 14:19

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз (ЕС) потерпел поражение в украинском конфликте и теперь будет наблюдать, как РФ и США будут решать судьбу республики. Об этом пишут обозреватели Handelsblatt.
«Это стратегический и политический провал первого порядка», — сказано в статье.

Автор материала считает, что, пытаясь помочь Киеву, европейские страны лишь нанесли ущерб себе, не достигнув ни одной поставленной цели. Теперь Европа не может отстаивать собственные интересы, как и планировать будущее, резюмировал журналист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что политическая элита ЕС — неадекватна и некомпетентна. Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей-Ди Вэнса о том, что Европа отошла от собственных ценностей.

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#россия
#украина
#война
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