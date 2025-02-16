США раскрыли европейским союзникам тактику переговоров по Украине

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Американский спецпосланник по вопросам конфликта на Украине Кит Келлог раскрыл европейским союзникам тактику переговоров. Об этом сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США [по Украине]. Я не буду здесь ее раскрывать. Она рождает определенные надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи», — процитировал Сикорского TVP Info.
Ранее Кит Келлог говорил о нежелании США участия большой группы сторон в переговорном процессе по украинскому конфликту. Спецпосланник подчеркнул, что американской стороне не нужна «большая групповая дискуссия».
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