В Днепре после взрыва вспыхнул пожар на одном из предприятий

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в течение часа пожарные ликвидировали огонь.
ТАСС сообщает, что возгорание произошло после взрыва на одном из предприятий, которое располагается в Днепре (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины.
Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«В Днепре попали по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные потушили огонь», - сообщил Лысак в Telegram-канале.Ранее Наталья Гуменюк, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одессе вспыхнул пожар, но его оперативно ликвидировали. Объект портовой инфраструктуры повредили в Одессе на юге Украины, пишет ТАСС.
«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», - сообщила Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».Читайте также:
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Мария Фирсова