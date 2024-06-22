Во Львовской области Украины загорелся энергообъект

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На объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области Украины возникло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий. Он утверждает, что пожар начался после ракетного обстрела.
Козицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент наблюдаются перебои со светом.
Ранее по всей Украине во второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога, в нескольких регионах прозвучали взрывы.
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Александр Климов