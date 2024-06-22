Во Львовской области Украины загорелся энергообъект

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политик написала в социальных сетях, сопроводив заявления обвинения в адрес главнокомандующего Александра Сырского в работе на «противника». Значение Торецка, причины провала ВСУ и перспективы развития событий – в материале «Радио 1».