По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают официальные источники для оповещения населения страны.
Это уже второй за ночь случай введения режима воздушной опасности на территории государства.
Ранее на востоке Украины в Харьковской области прогремела третья за 21 июня серия взрывов.
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Александр Климов