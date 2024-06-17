На военном полигоне Либава в Чехии прогремел взрыв, есть раненые

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На военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. Об этом проинформировала пресс-служба армии в социальной сети Х.
Уточняется, что взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек.
Данное происшествие расследует военная полиция. На место инцидента направили спасательный вертолет.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Количество жертв составило 25 человек.
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Данное происшествие расследует военная полиция. На место инцидента направили спасательный вертолет.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Количество жертв составило 25 человек.
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Екатерина Коршунова