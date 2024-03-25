Во время обстрела ВСУ Каховки ранение получила четырёхлетняя девочка

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Артиллерия Вооружённых сил Украины обстреляла город Каховку в Херсонской области. В результате попадания ракеты в жилой дом ранение получила четырёхлетняя девочка.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале губернатор написал, что ребёнок доставлен в медицинское учреждение и сейчас находится в реанимации.
По словам руководителя области, в результате взрыва уничтожен один из объектов торговли. Супермаркет и несколько магазинов, расположенных поблизости, получили повреждения. В зданиях выбиты стёкла и посечён фасад.
Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что в результате обстрела ВСУ автозаправочной станции в Новой Маячке смертельные ранения получили два местных жителя.
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По словам руководителя области, в результате взрыва уничтожен один из объектов торговли. Супермаркет и несколько магазинов, расположенных поблизости, получили повреждения. В зданиях выбиты стёкла и посечён фасад.
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Александр Бойцов