ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Херсонской области, пострадал мужчина

Фото: istockphoto/RamonCast
Артиллеристы Вооружённых сил Украины обстреляли рейсовый автобус в городе Каховка Херсонской области. Инцидент произошёл прямо около остановки «Райбольница».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что пенсионер получил ранения обеих ног. Его состояние оценивается как средней тяжести. Глава региона также сообщил, что ранее в результате обстрела повреждения получила газораспределительная станция. Из-за этого без газоснабжения остались несколько населённых пунктов.
Читайте также:
«Месть за собственный неудачи»: В ГД прокомментировали обстрел Белгорода ВСУ
Mash: Российские десантники выхаживают кота, который попал под обстрел в Бахмуте
Скорая помощь попала под обстрел ВСУ в Горловке, если пострадавшие
Александр Бойцов