Военэксперт Артамонов: Киев привлекает наемников из арабских стран по схеме США
Киев привлекает наемников из арабских стран по примеру США. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов.
По его словам, на стороне ВСУ сражаются иностранцы из разных государств, а события в Курской области показали, что Владимир Зеленский не делает различий по национальности бойцов.
«Неудивительно, что в ВСУ пришли представители из арабского мира. Это какие-то преступники. Вспомним историю с экс-главарем группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном», — сказал Артамонов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что присутствие арабских наемников закономерно, учитывая особенности региона, и указал на роль крупных разведслужб и НАТО в формировании таких сил. По его мнению, усиление ВСУ с помощью иностранных солдат направлено на противодействие продвижению российских войск.