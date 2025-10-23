23 октября 2025, 12:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев привлекает наемников из арабских стран по примеру США. Об этом заявил военный эксперт Александр Артамонов.





По его словам, на стороне ВСУ сражаются иностранцы из разных государств, а события в Курской области показали, что Владимир Зеленский не делает различий по национальности бойцов.





«Неудивительно, что в ВСУ пришли представители из арабского мира. Это какие-то преступники. Вспомним историю с экс-главарем группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном», — сказал Артамонов в беседе с NEWS.ru.