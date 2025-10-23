Зеленский вновь отказался уступить России территории
Зеленский заявил о неготовности Украины идти на территориальные уступки России
Украина не готова идти на территориальные уступки России. С таким заявлением вновь выступил Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе. Трансляция велась на YouTube. Данные приводит «Газета.ру».
Ранее, 20 октября, газета Financial Times написала, что на встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп требовал от главы киевского режима принять условия РФ для завершения конфликта.
«Никаких территориальных уступок», — украинский политик.
По сведениям FT, беседа Трампа и Зеленского проходила в напряжённом тоне и не раз переходила в перепалку. Американский лидер, как утверждается, настаивал на передаче Москве всего Донбасса и категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk. Позднее Зеленский отверг идею вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее, в начале сентября, он также подчёркивал, что Киев не может уступать свои земли, называя Донбасс «мощной линией обороны» и заявляя, что подобных «подарков» Украина делать не будет.