Зеленский вновь отказался уступить России территории

23 октября 2025, 11:59

Зеленский заявил о неготовности Украины идти на территориальные уступки России

Фото: istockphoto/Diy13

Украина не готова идти на территориальные уступки России. С таким заявлением вновь выступил Владимир Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе. Трансляция велась на YouTube. Данные приводит «Газета.ру».





Ранее, 20 октября, газета Financial Times написала, что на встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп требовал от главы киевского режима принять условия РФ для завершения конфликта.





«Никаких территориальных уступок», — украинский политик.