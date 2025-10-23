В Луганске оторвало ногу мужчине, пнувшему колонку с песней «Океана Эльзы»
В Луганске произошёл взрыв, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Отмечается, что неустановленные лица оставили на улице Черноморской Bluetooth-колонку, из которой звучала музыка украинской группы «Океан Эльзы».
Один из прохожих обратил внимание на устройство и решил пнуть его ногой – в этот момент произошёл взрыв. Мужчине оторвало ногу. Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой.
На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, колонку заминировали. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и причастных к подрыву лиц.
