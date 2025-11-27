Военэксперт Дандыкин: НАТО не удастся создать 800-тысячную армию для борьбы с РФ
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что планы НАТО создать армию в 800 тысяч человек выглядят нереалистично. Он отметил, что настоящие возможности Альянса не соответствуют заявленным масштабам.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что НАТО собирается разместить войска в Польше и странах Прибалтики. Однако, по его мнению, собрать несколько сотен тысяч солдат возможно, но 800 тысяч — слишком амбициозная цель. Это число сопоставимо с общим количеством военнослужащих крупнейших армий Европы, таких как Британия, Франция, Германия и Польша. При этом он подчеркнул, что эти страны не обладают значительным боевым опытом.
Эксперт также отметил, что военная активность Германии происходит на фоне ухудшения ее экономических позиций. Берлин пытается занять лидирующие позиции в Европе, увеличивая численность войск и проводя их перевооружение. По словам Дандыкина, такие стремления напоминают печальный опыт прошлого.
