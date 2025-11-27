Военэксперт Дандыкин: НАТО не удастся создать 800-тысячную армию для борьбы с РФ

27 ноября 2025, 14:34

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что планы НАТО создать армию в 800 тысяч человек выглядят нереалистично. Он отметил, что настоящие возможности Альянса не соответствуют заявленным масштабам.