Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по Украине минувшей ночью

Военэксперт Дандыкин указал на системный кризис с ракетами для Patriot у ВСУ

Масштабные российские атаки критически истощают систему противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





Министерство обороны РФ 2 июня сообщило, что в ночь на вторник армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты киевского режима, пишут argumenti.ru.



Целями массированного удара ВС РФ стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В Минобороны подчеркнули, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.



В разговоре с Life.ru Дандыкин отметил, что массированный удар предполагает применение сотен дронов и десятков ракет при использовании разных типов вооружения, включая авиационные ракеты Х-101, гиперзвуковые «Цирконы», баллистические «Искандеры», крылатые ракеты «Калибр».





«Именно сочетание разных средств поражения помогло преодолеть украинскую ПВО и нанести удары по объектам в Киеве и других регионах. Такие удары были достаточно эффективны с точки зрения поражения и производства, и транспортной структуры, топливной структуры, ну и, разумеется, военных объектов», — заявил военный эксперт.