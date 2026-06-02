Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по Украине минувшей ночью
Масштабные российские атаки критически истощают систему противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Министерство обороны РФ 2 июня сообщило, что в ночь на вторник армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты киевского режима, пишут argumenti.ru.
Целями массированного удара ВС РФ стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В Минобороны подчеркнули, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.
В разговоре с Life.ru Дандыкин отметил, что массированный удар предполагает применение сотен дронов и десятков ракет при использовании разных типов вооружения, включая авиационные ракеты Х-101, гиперзвуковые «Цирконы», баллистические «Искандеры», крылатые ракеты «Калибр».
«Именно сочетание разных средств поражения помогло преодолеть украинскую ПВО и нанести удары по объектам в Киеве и других регионах. Такие удары были достаточно эффективны с точки зрения поражения и производства, и транспортной структуры, топливной структуры, ну и, разумеется, военных объектов», — заявил военный эксперт.
Он не исключил, что подобные удары будут проводиться регулярно. А на фоне нехватки у Киева ракет для Patriot и других систем противовоздушной обороны, российские атаки могут стать еще эффективнее.