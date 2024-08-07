«Зацепились»: Военэксперт раскрыл, смогут ли ВСУ прорвать границу с РФ под Курском

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале о том, что ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе они подтягивают мощные силы. Обстановка там, по его словам, очень сложная, потому что ВСУ подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ прорвать границу в Курске не сможет, так же, как и пройти в глубину.
Он добавил, что ВСУ «зацепились» за населенные пункты, но это не продлится долго.
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«Если бы у них были шансы, они бы прорвали, а так они не могут пройти никуда в глубину. Им для этого не хватит ни сил, ни боевой техники. И надо понимать, что мы надежно защищаем наши рубежи, поэтому они никуда не прорвутся», — сообщил эксперт.
Он добавил, что ВСУ «зацепились» за населенные пункты, но это не продлится долго.
«Мы уничтожили свыше двух десяток единиц бронетехники и примерно столько же личного состава. А еще у них полсотни раненных, вот они там зацепились за какие-то населенные пункты, но это не надолго», — отметил военный обозреватель.
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Анастасия Бондарева