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Последствием атаки ВСУ на Курскую область рискует стать исчерпание ресурсов армии до такой степени, что она не сможет отражать новые удары ВС РФ. Об этом в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов.
Бутусов отметил, что ситуации на других участках передовой для украинской армии и без того трудные, чтобы начинать наступление еще на одном направлении. По словам журналиста, необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часова Яра, Торецка и других важных населенных пунктов не были приняты.
Бутусов добавил, что также можно сказать и об обеспечении солдат в этих районах боеприпасами и оружием. Аналогичная ситуация с наступлением произошла и в прошлом году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки, заключил журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Бутусов добавил, что также можно сказать и об обеспечении солдат в этих районах боеприпасами и оружием. Аналогичная ситуация с наступлением произошла и в прошлом году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки, заключил журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова