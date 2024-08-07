ВСУ продолжают наступать в Курской области и подтягивают мощные резервы

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ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе противник подтягивает мощные силы. Так пишет военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Ночью противник был активен. ВСУ пытались максимально насытить границу техникой и личным составом. Только один отряд «Анвар» — совсем небольшой отряд крутых наших спецов, парни реально сотворили подвиг, уничтожил за ночь 12 единиц брони противника. Все подтверждено объективным контролем», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ продолжает подтягивать крупные резервы к российской границе, а также подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.
Поддубный предположил, что противник планирует развивать наступление в Курской области, чтобы взять под контроль некоторые российские территории. Военкор заключил, что обстановка сейчас там очень сложная.
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