В Сумской области мощный удар «Искандера» уничтожил около 100 украинских солдат
В Сумской области российские военные уничтожили около 100 украинских боевиков ударом ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По предоставленным данным, украинские солдаты устанавливали переправы через реку Сейм в Курской области.
Отмечается, что около 8 часов утра российские военнослужащие направили удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по месту расположения одной из инженерных групп в Конотопском районе села Озаричи.
В результате атаки погибли украинские военные 58-й мотострелковой и инженерной бригад. Помимо личного состава были уничтожены четыре склада с военным имуществом, 47 единиц транспорта и 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Ранее сообщалось о неудачных штурмах Вооружённых сил Украины в Курской области.
Читайте также: