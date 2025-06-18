В Сумской области мощный удар «Искандера» уничтожил около 100 украинских солдат

Удар «Искандера» ликвидировал около 100 украинских солдат под Сумами
Фото: Istock/Evgenij84

В Сумской области российские военные уничтожили около 100 украинских боевиков ударом ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По предоставленным данным, украинские солдаты устанавливали переправы через реку Сейм в Курской области.



Отмечается, что около 8 часов утра российские военнослужащие направили удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по месту расположения одной из инженерных групп в Конотопском районе села Озаричи.

В результате атаки погибли украинские военные 58-й мотострелковой и инженерной бригад. Помимо личного состава были уничтожены четыре склада с военным имуществом, 47 единиц транспорта и 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось о неудачных штурмах Вооружённых сил Украины в Курской области.

Ольга Щелокова

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