В Сумской области мощный удар «Искандера» уничтожил около 100 украинских солдат

18 июня 2025, 13:41

Удар «Искандера» ликвидировал около 100 украинских солдат под Сумами

Фото: Istock/Evgenij84

В Сумской области российские военные уничтожили около 100 украинских боевиков ударом ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По предоставленным данным, украинские солдаты устанавливали переправы через реку Сейм в Курской области.