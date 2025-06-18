«ВСУ будут кошмарить»: в ГД призвали расширить зону безопасности ДНР до Днепра

Депутат Журавлев призвал расширить зону безопасности ДНР до Днепра
Фото: iStock / Anna_Anikina

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил расширить зону безопасности ДНР до Днепра после удара ВСУ по Донецку.



В разговоре с NEWS.ru он отметил, что нынешняя линия фронта находится в пределах досягаемости стандартных ракет HIMARS. Журавлев также отметил, что поставка ВСУ более дальнобойных снарядов требует от российских военных новых задач.

«ВСУ будут кошмарить наше население, и нам надо быть к этому готовыми», — сказал Журавлев.
Расширение буферной зоны до Днепра, по его мнению, обезопасит Донецк от обстрелов. Депутат также предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ и необходимости готовиться к ним.

Виктория Иванченко

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