«ВСУ будут кошмарить»: в ГД призвали расширить зону безопасности ДНР до Днепра

18 июня 2025, 12:34

Депутат Журавлев призвал расширить зону безопасности ДНР до Днепра

Фото: iStock / Anna_Anikina

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил расширить зону безопасности ДНР до Днепра после удара ВСУ по Донецку.





В разговоре с NEWS.ru он отметил, что нынешняя линия фронта находится в пределах досягаемости стандартных ракет HIMARS. Журавлев также отметил, что поставка ВСУ более дальнобойных снарядов требует от российских военных новых задач.





«ВСУ будут кошмарить наше население, и нам надо быть к этому готовыми», — сказал Журавлев.

