«ВСУ будут кошмарить»: в ГД призвали расширить зону безопасности ДНР до Днепра
Депутат Журавлев призвал расширить зону безопасности ДНР до Днепра
Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил расширить зону безопасности ДНР до Днепра после удара ВСУ по Донецку.
В разговоре с NEWS.ru он отметил, что нынешняя линия фронта находится в пределах досягаемости стандартных ракет HIMARS. Журавлев также отметил, что поставка ВСУ более дальнобойных снарядов требует от российских военных новых задач.
«ВСУ будут кошмарить наше население, и нам надо быть к этому готовыми», — сказал Журавлев.Расширение буферной зоны до Днепра, по его мнению, обезопасит Донецк от обстрелов. Депутат также предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ и необходимости готовиться к ним.