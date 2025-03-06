Военкор Пегов честно рассказал об обстановке в Курской области

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Военная ситуация в Курской области является сложной, однако инициатива остается на стороне ВС РФ. Об этом говорится в публикации проекта российского военкора Семена Пегова War Gonzo.
«С тяжелыми боями российские войска продолжают продвигаться к Малой Локне. ВСУ оказывают серьезное сопротивление. В целом, обстановка продолжает оставаться крайне сложной», — написал Пегов в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, инициатива в Курской области продолжает оставаться за армией России.
Ранее Telegram-канал «Рыбарь» написал, что 5 марта ВС РФ начали новую фазу контрнаступления в российском приграничье. Так, издание сообщает об успешных действиях российских бойцов по освобождению Курской области в феврале текущего года. Однако отмечается, что, несмотря на все неудачи, ВСУ не собираются добровольно оставлять оккупированную территорию России.
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