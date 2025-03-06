Ухудшение обстановки для ВСУ в Курской области, бои под Суджей, освобождение села Привольное: последние новости СВО

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Российские войска активно наступают на Купянском, Покровском и Угледарском направлениях, освобождая населённые пункты и нанося удары по позициям ВСУ. На Херсонском и Запорожском участках продолжаются ожесточённые бои, сопровождающиеся обстрелами и атаками дронов. На Покровском фронте ВСУ пытаются контратаковать, но сталкиваются с потерями из-за ударов российской артиллерии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВС РФ продолжают активное наступление в приграничных районах Курской области, вытесняя ВСУ с их позиций. В лесных массивах на границе Курской и Сумской областей подразделения ВС РФ продвинулись вперед, вытеснив ВСУ за пределы села Новенькое. В районе Журавки продолжаются бои, в то время как позиции украинских сил в Басовке подвергаются интенсивным обстрелам. На левом берегу реки Локня установлено полное господство российских войск, а передовые группы достигли реки Малая Локня.
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Поселок Локня, расположенный между Лебедевкой и Никольским, частично контролируется российскими войсками. В Лебедевке продолжаются интенсивные бои за восточную окраину, где противник пока сохраняет свои позиции. В то же время Вооруженные силы России наступают на село Малая Локня с северной и юго-западной сторон, продвигаясь через лесные массивы к северо-востоку от населенного пункта. На восточном фланге продолжается операция по зачистке Черкасского Поречного.
Южнее Суджи ситуация для ВСУ резко ухудшается. В Куриловке и прилегающих районах завершена операция по ликвидации остатков украинских соединений, что позволило уничтожить еще одну линию снабжения противника.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские вооруженные силы обстреливали позиции противника в районе Антоновки и Львово. В ответ украинские войска 34 раза атаковали села на левом берегу Днепра, в результате чего двое местных жителей получили ранения. В Новой Каховке обстрелы привели к повреждению четырех многоквартирных домов.
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Запорожское направление
На Запорожском участке продолжаются ожесточенные бои в районе Пятихаток. ВСУ перебрасывают подкрепления к Лобковому и Степовому, усиливая свои оборонительные позиции. Российские войска пытаются продвигаться к Щербакову, но сталкиваются с сопротивлением. Противник активно использует дроны для атак на гражданскую инфраструктуру: в Чубаревке беспилотник поразил подстанцию, оставив несколько сел без электричества.
Угледарское направление
На Угледарском направлении Министерство обороны России сообщило об освобождении села Привольное. В течение последних суток линия фронта между Привольным и Бурлацким была стабилизирована. Сражения переместились в район Вольного Поля и опорных пунктов, расположенных между ним и Шевченко. Бои за контроль над Днепроэнергией продолжаются, а в районе Константинополя сохраняется позиционное противостояние.
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Купянское направление
На Купянском направлении отмечены значительные успехи, где укрепление позиций и объединение плацдармов создают угрозу окружения Купянска. В Торецке и Часов Яре бои продолжаются в позиционном формате, что усложняет контроль над ключевыми участками.
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