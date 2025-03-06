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Ухудшение обстановки для ВСУ в Курской области, бои под Суджей, освобождение села Привольное: последние новости СВО

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска активно наступают на Купянском, Покровском и Угледарском направлениях, освобождая населённые пункты и нанося удары по позициям ВСУ. На Херсонском и Запорожском участках продолжаются ожесточённые бои, сопровождающиеся обстрелами и атаками дронов. На Покровском фронте ВСУ пытаются контратаковать, но сталкиваются с потерями из-за ударов российской артиллерии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают активное наступление в приграничных районах Курской области, вытесняя ВСУ с их позиций. В лесных массивах на границе Курской и Сумской областей подразделения ВС РФ продвинулись вперед, вытеснив ВСУ за пределы села Новенькое. В районе Журавки продолжаются бои, в то время как позиции украинских сил в Басовке подвергаются интенсивным обстрелам. На левом берегу реки Локня установлено полное господство российских войск, а передовые группы достигли реки Малая Локня.

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Поселок Локня, расположенный между Лебедевкой и Никольским, частично контролируется российскими войсками. В Лебедевке продолжаются интенсивные бои за восточную окраину, где противник пока сохраняет свои позиции. В то же время Вооруженные силы России наступают на село Малая Локня с северной и юго-западной сторон, продвигаясь через лесные массивы к северо-востоку от населенного пункта. На восточном фланге продолжается операция по зачистке Черкасского Поречного.

Южнее Суджи ситуация для ВСУ резко ухудшается. В Куриловке и прилегающих районах завершена операция по ликвидации остатков украинских соединений, что позволило уничтожить еще одну линию снабжения противника.



Херсонское направление


На Херсонском направлении российские вооруженные силы обстреливали позиции противника в районе Антоновки и Львово. В ответ украинские войска 34 раза атаковали села на левом берегу Днепра, в результате чего двое местных жителей получили ранения. В Новой Каховке обстрелы привели к повреждению четырех многоквартирных домов.

Фото: iStock/IherPhoto

Запорожское направление



На Запорожском участке продолжаются ожесточенные бои в районе Пятихаток. ВСУ перебрасывают подкрепления к Лобковому и Степовому, усиливая свои оборонительные позиции. Российские войска пытаются продвигаться к Щербакову, но сталкиваются с сопротивлением. Противник активно использует дроны для атак на гражданскую инфраструктуру: в Чубаревке беспилотник поразил подстанцию, оставив несколько сел без электричества.

Угледарское направление


На Угледарском направлении Министерство обороны России сообщило об освобождении села Привольное. В течение последних суток линия фронта между Привольным и Бурлацким была стабилизирована. Сражения переместились в район Вольного Поля и опорных пунктов, расположенных между ним и Шевченко. Бои за контроль над Днепроэнергией продолжаются, а в районе Константинополя сохраняется позиционное противостояние.

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Купянское направление


На Купянском направлении отмечены значительные успехи, где укрепление позиций и объединение плацдармов создают угрозу окружения Купянска. В Торецке и Часов Яре бои продолжаются в позиционном формате, что усложняет контроль над ключевыми участками.


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#статьи
Беженка рассказала о немецких военных в Новогродовке
Беженка Махатенко: в Новогродовке были замечены немецкие солдаты
06 марта 2025, 09:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецкие военные присутствовали в освобожденной Новогродовке в ДНР летом 2024 года. Об этом рассказала беженка Елена Махатенко, ее слова приводит РИА Новости.
«Мы немцев видели, как они разговаривали. Были они в военной форме. Это еще до начала было, до прихода русских. Когда еще была Украина. Это июнь, июль 2024 года», — рассказала женщина.

По ее словам, немецкие военные иногда укреплялись на позициях, а порой просто приезжали и смотрели, где можно остаться и укрепиться.

На сегодняшний день неизвестно, были это кадровые военные ФРГ или наемники, которые также были замечены в Часов Яре и на других участках фронта.

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#военные
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#наемники
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Стало известно о тайных встречах соратников Трампа с оппонентами Зеленского
Politico: команда Трампа обсудила с оппозицией Зеленского выборы на Украине
06 марта 2025, 08:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Чиновники из окружения президента США Дональда Трампа тайно встречались в Киеве с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко*, которые являются политическими оппонентами Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех депутатов Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
«Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве», — говорится в статье.

Уточняется, что чиновники из окружения Трампа встретились с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*.

По данным издания, речь шла о проведении президентских выборов на Украине. При этом отмечается, что оппоненты Владимира Зеленского позиционируют себя как людей, с которыми американцам можно легко найти общий язык.

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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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#солдат
#маск
#переговоры
#машина
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«Надо думать уже»: Алаудинов заговорил о всеобщей мобилизации после заявлений Макрона
Алаудинов предположил два сценария завершения конфликта на Украине
06 марта 2025, 08:18

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Спецоперация может перейти в новую стадию с использованием всех видов вооружения. Такое развитие событий не исключил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Я говорил, что война завершится в конце 2024 года, но есть несколько записей, где я говорю — либо она перейдет в другую стадию, в более серьезную, с применением всех видов вооружения. Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что Россия выиграет при любых условиях, отметив невозможность победы над ВС РФ на поле боя.

Кроме того, командир «Ахмата» напомнил о возможности всеобщей мобилизации в РФ.

«Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим (врагов — ред.) в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — отметил Алаудинов.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

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#британия
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В Совфеде оценили маниакальное заявления Макрона
Косачев: Макрон маниакально навязывает ложную картину происходящего
06 марта 2025, 08:00

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе со стороны РФ, маниакально навязывает французам, союзникам и всему миру ложную картину происходящего. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Ошибочность анализа — скорее надуманная, нежели объективная — приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего», — написал Косачев в Telegram-канале.

По его словам, ложные выводы Макрона «ведут в пропасть».

Косачев также обратил внимание на выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, который в основном говорил об американских внутренних проблемах и о том, как исправить ошибки прошлого. А Макрон же попытался списать все проблемы на Россию.

Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

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#нато
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#рогов
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ВС РФ ликвидировали в зоне СВО чемпиона Украины по легкой атлетике
06 марта 2025, 07:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские бойцы в Волчанске Харьковской области ликвидировали украинского спортсмена, чемпиона страны по спортивному ориентированию, лейтенанта ВСУ Ореста Малованюка. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Орест Малованюк (позывной "Тайпан") — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской Армией в Волчанске», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Спортивный комитет Украины подтвердил данную информацию в соцсети. Там отметили, что Малованюку было 27 лет. Также сообщается о том, что он был чемпионом страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Дата ​и обстоятельства гибели украинского спортсмена не называются.

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