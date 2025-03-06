Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Надо думать уже»: Алаудинов заговорил о всеобщей мобилизации после заявлений Макрона

«Надо думать уже»: Алаудинов заговорил о всеобщей мобилизации после заявлений Макрона

Алаудинов предположил два сценария завершения конфликта на Украине
Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Спецоперация может перейти в новую стадию с использованием всех видов вооружения. Такое развитие событий не исключил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Я говорил, что война завершится в конце 2024 года, но есть несколько записей, где я говорю — либо она перейдет в другую стадию, в более серьезную, с применением всех видов вооружения. Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что Россия выиграет при любых условиях, отметив невозможность победы над ВС РФ на поле боя.

Кроме того, командир «Ахмата» напомнил о возможности всеобщей мобилизации в РФ.

«Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим (врагов — ред.) в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — отметил Алаудинов.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

Читайте также:

ВС РФ ликвидировали в зоне СВО чемпиона Украины по легкой атлетике

Марочко: Российской армии удалось продвинуться в Харьковской области

Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни
#россия
#президент
#война
#план
#telegram
#нато
#сво
#вс рф
#макрон
#вооружения
#британия
В Совфеде оценили маниакальное заявления Макрона
Косачев: Макрон маниакально навязывает ложную картину происходящего
06 марта 2025, 08:00

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе со стороны РФ, маниакально навязывает французам, союзникам и всему миру ложную картину происходящего. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Ошибочность анализа — скорее надуманная, нежели объективная — приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего», — написал Косачев в Telegram-канале.

По его словам, ложные выводы Макрона «ведут в пропасть».

Косачев также обратил внимание на выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, который в основном говорил об американских внутренних проблемах и о том, как исправить ошибки прошлого. А Макрон же попытался списать все проблемы на Россию.

Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

Читайте также:

Рогов назвал заявление Макрона о России политической и человеческой подлостью

Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором и обвинил в истерике

Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года
#сша
#президент
#заявление
#telegram
#нато
#макрон
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали в зоне СВО чемпиона Украины по легкой атлетике
06 марта 2025, 07:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские бойцы в Волчанске Харьковской области ликвидировали украинского спортсмена, чемпиона страны по спортивному ориентированию, лейтенанта ВСУ Ореста Малованюка. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Орест Малованюк (позывной "Тайпан") — чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы. Уничтожен Русской Армией в Волчанске», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Спортивный комитет Украины подтвердил данную информацию в соцсети. Там отметили, что Малованюку было 27 лет. Также сообщается о том, что он был чемпионом страны по спортивному ориентированию и легкой атлетике. Дата ​и обстоятельства гибели украинского спортсмена не называются.

Читайте также:

Марочко: Российской армии удалось продвинуться в Харьковской области

Беженец из Курахово: Украинская армия угрожала жителям расстрелом их семей

В Харькове сотрудники военкомата стреляли по мужчине в попытке его мобилизовать
#соцсети
#страны
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов назвал заявление Макрона о России политической и человеческой подлостью
06 марта 2025, 07:21

Фото: iStock/andriano_cz

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное накануне, политической и человеческой подлостью, пишет РИА Новости.
«Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — считает Рогов.

Он уверен, что Макрон нацелен не на защиту Киева, а просто хочет помешать усилению мировых позиций президента США Дональда Трампа и не допустить переговоры между Вашингтоном и США.

Напомним, что 5 марта Эммануэль Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

Читайте также:

Медведев: Макрон исчезнет навсегда в мае 2027 года

Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию

Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором и обвинил в истерике
#сша
#президент
#заявление
#макрон
#медведев
#рф
#рогов
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: Российской армии удалось продвинуться в Харьковской области
06 марта 2025, 06:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска смогли продвинуться на ряде участков в Харьковской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное», — поделился эксперт.

Марочко отметил, что на некоторых участках солдаты ВС РФ смогли вклиниться в оборону ВСУ на глубину в один километр. Эти действия позволили российским войскам увеличить подконтрольную территорию двуреченского плацдарма. Общая ширина фронта на данном участке превышает 10 километров.

Читайте также:

Беженец из Курахово: Украинская армия угрожала жителям расстрелом их семей

В Харькове сотрудники военкомата стреляли по мужчине в попытке его мобилизовать

Окружение Суджи, зачистка Куриловки и котел для ВСУ в районе Мелового: обстановка в Курской области
#эксперт
#армия
#солдаты
#всу
#вс рф
#россия
#украина
#андрей марочко
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госсекретарь Рубио: украинский конфликт это прокси-война между США и Россией
06 марта 2025, 06:03

Фото: iStock/Waldemarus

Американский госсекретарь Марко Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией. Об этом он заявил в своем интервью телеканалу Fox News.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть завершен.

Ранее «Радио 1» писало о намерении Франции и Великобритании подготовить план урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни. К тому же страны надеются нормализовать отношения между Киевом и Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля.

Для начала Лондон и Париж хотят внести в план краткосрочное прекращение огня. Уже после страны будут требовать более широкие гарантии безопасности. Власти Франции и Великобритании понимают, что этого нельзя будет достигнуть без Трампа.

Читайте также:

Макрон допустил размещение европейский военных на Украине

Депутат Рады анонсировал перемирие с Россией

Зеленский пытался обмануть Трампа
#сша
#конфликт
#президент
#война
#страны
#отношения
#трамп
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате