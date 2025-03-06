«Надо думать уже»: Алаудинов заговорил о всеобщей мобилизации после заявлений Макрона

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)
Спецоперация может перейти в новую стадию с использованием всех видов вооружения. Такое развитие событий не исключил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Я говорил, что война завершится в конце 2024 года, но есть несколько записей, где я говорю — либо она перейдет в другую стадию, в более серьезную, с применением всех видов вооружения. Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Алаудинов подчеркнул, что Россия выиграет при любых условиях, отметив невозможность победы над ВС РФ на поле боя.
Кроме того, командир «Ахмата» напомнил о возможности всеобщей мобилизации в РФ.
«Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим (врагов — ред.) в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — отметил Алаудинов.
Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.
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