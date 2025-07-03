В Ростовской области будут отключать мобильный интернет из-за атак беспилотников
В Ростовской области введут отключения мобильного интернета из-за участившихся атак беспилотников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление правительства региона.
Отмечается, что ограничения работы мобильного интернета будут вводиться для защиты граждан от участившихся атак украинских беспилотников.
По сведениям начальника службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО подполковника Анатолия Кудрявцева, количество дронов, применяемых ВСУ, и, как следствие, их атак на Ростовскую область стремительно увеличивается. Также он указал на применение украинскими войсками беспилотников иностранного производства.
Также украинские операторы БПЛА стали использовать усовершенствованные технологии наведения на цели, которые увязаны с работой базовых станций операторов связи. Для противодействия им необходимо существенное снижение скорости на сетях мобильно связи, подчеркнул Кудрявцев.
Представители операторов связи совместно с региональным Минцифры уже прорабатывают техническое решение, которое позволит сохранять работу наиболее востребованных сервисов и приложений на фоне отключений мобильного интернета.
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