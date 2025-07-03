Штурмовая рота ВСУ пропала без вести в Сумской области

03 июля 2025, 09:24

Фото: iStock/Olena_Z

Вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении. Информацию об исчезновении военнослужащих подтвердили их родственники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.







«Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП сообщают, что на сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота данного подразделения», — рассказал собеседник агентства.