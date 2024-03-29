Военкор рассказал о сверхмощной бомбе россиян, которая еще не применялась в СВО

Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.