Военкор рассказал о сверхмощной бомбе россиян, которая еще не применялась в СВО

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В России возобновили производство тяжелых бомб, которые еще не применялись в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что наряду с производством ФАБ-3000, в России может начаться разработка тяжелых бомб ФАБ-9000 массой в 9 тонн. Из-за своего внушительного веса снаряды получили название «Слон».
Сладков не исключил, что такое вооружение может применяться в зоне спецоперации. Он напомнил, что тяжелые бомбы уже использовались ВС РФ во время Чеченской войны.
Ранее сообщалось, что на Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ.
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Сладков не исключил, что такое вооружение может применяться в зоне спецоперации. Он напомнил, что тяжелые бомбы уже использовались ВС РФ во время Чеченской войны.
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Анастасия Хохлова