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Военкор рассказал о сверхмощной бомбе россиян, которая еще не применялась в СВО

Военкор Сладков напомнил о бомбе «Два слона», которую ждут на СВО
29 марта 2024, 18:25
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

В России возобновили производство тяжелых бомб, которые еще не применялись в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что наряду с производством ФАБ-3000, в России может начаться разработка тяжелых бомб ФАБ-9000 массой в 9 тонн. Из-за своего внушительного веса снаряды получили название «Слон».

Сладков не исключил, что такое вооружение может применяться в зоне спецоперации. Он напомнил, что тяжелые бомбы уже использовались ВС РФ во время Чеченской войны.


Ранее сообщалось, что на Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ.

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«Это блеф»: В Госдуме прокомментировали заявление Сырского о новом наступлении ВСУ
Депутат Госдумы Чепа: Наступление ВСУ практически невозможно
29 марта 2024, 17:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Наступление украинских войск на ВС РФ практически невозможно. В этом уверен первый замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал заявление главкома ВСУ о новом наступлении.
Напомним, 29 марта Сырский вновь заговорил о наступлении. По его словам, новая атакующая операция украинских войск начнётся сразу «по окончании российской кампании».

«Он поднимает вопрос о наступлении, чтобы показать большие планы их стороны, а задача перед ним стоит получить оружие и деньги для расходов. На самом деле, вопрос о возможности сдерживания российских войск», — заявил Чепа в интервью РИА Новости.

Таким образом, депутат уверен, что наступление ВСУ практически невозможно, а Сырский просто блефует.

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Военкор Жданов: У жителей Белгорода есть 30 сек на поиск укрытия после тревоги
29 марта 2024, 15:43

Фото: iStock/I_Valentin

Военный корреспондент RT Игорь Жданов рассказал, как жители Белгорода спасаются от ударов ракет ВСУ.
Он отметил, что в таких ситуациях у людей есть 30 секунд для поиска защиты после начала сигнала тревоги. По его словам, сейчас в общественных местах города установлены специальные укрытия, оборудованные освещением и камерами наблюдения.

«Я еле успел залезть в этот бункер, а за мной ещё человек пять побежало, тот, который последним был, шестым, не успел полностью забежать, ему прямо в кисть попал осколок», — приводит RT рассказ одного из жителей города об очередном ударе.

До этого руководитель самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук рассказал о погибшем в «Крокусе» полковнике ГРУ Тимуре Мясникове.

«Тимур Михайлович был близким другом, мы дружили семьями. В последний раз встречались ровно год назад в Москве, по телефону, конечно, общались чаще. Оказывали вместе с ним гуманитарную помощь ребятам, находящимся на передовой», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Маливанчук.

Ранее сообщалось, что Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций.

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#военные
#армия
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#рф
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Россия получила 29 тел погибших военнослужащих
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
29 марта 2024, 14:41

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Уточняется, что украинская сторона получила 121 тело военнослужащих. По словам Саралиева, России передали 29 тел погибших солдат.

Украинский штаб в свою очередь сообщил, что тела получилось вернуть на родину при взаимодействии Международного комитета Красного креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших бойцов были переданы с Донецкого направления, 12 солдат — с Луганского и два тела — с Запорожского.

Напомним, что последний рах, стороны обменивались телами 15 марта. Тогда Украина получила 100 тел. России было передано 69 тел погибших солдат.

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ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по объектам энергетики и ПВО Украины
Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины
29 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 29 марта армия России нанесла групповой массированный удар по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

По данным российского Минобороны все цели удара удалось достигнуть, а все намеченные объекты поражены.

Утром 29 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате массированного удара ВС РФ на юге и западе Украины повреждены энергообъекты, введены аварийные отключения света. По данным Укрэнерго, в настоящее время в стране выведены из строя более 50% генерирующих мощностей. Галущенко назвал ночной ракетный удар ВС РФ одним из самых массированных.

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#всу
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#минобороны
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Российские военные обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
Рогов: ВС РФ обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
29 марта 2024, 14:26

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что несколько украинских атак российские бойцы отбили в селе Работино и возле села Вербовое. Кроме того, в районах Старомайорского и Урожайного ВС РФ ударили по месту, где располагалось большое скопление техники и живой силы противника. Там также были отбиты две атаки ВСУ.

Ранее Рогов также сообщал, что ВСУ в панике пытаются построить вторую линию обороны на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, сейчас туда завезли большое количество строителей и техники.

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#новости
#всу
#вс рф
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Die Zeit: Отправка войск на Украину не сделает блок НАТО участником конфликта
29 марта 2024, 14:25

Фото: iStock/vadimrysev

В Бундестаге заявили, что отправка армии НАТО на Украину не сделает автоматически все государства альянса участниками конфликта, поскольку это разрешено международным правом. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон публично заявил о возможной отправке войск НАТО на Украину. В Бундестаге выразились предельно четко, озвучив, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, в частности, Франции, не будет основанием для применения статьи 5 Устава альянса (о коллективной обороне).

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против отправки военнослужащих альянса на Украину, а глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе обнаружил необходимость проведения дополнительной мобилизации на подконтрольных Киеву территориях.

«Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж допускает проведение наземных операций Франции на Украине.

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#нато
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#украина
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Польский наёмник Миткевич пожаловался на гибель соотечественников в зоне СВО
Наёмник из Польши Миткевич подтвердил гибель соотечественников на СВО
29 марта 2024, 14:05

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский наёмник Петр Миткевич, который с 2022 года принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, признал присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ в эфире радиостанции RMF FM.
Отвечая на соответствующий вопрос ведущего о числе поляков в зоне спецоперации, Миткевич сказал, что не очень хочет говорить об этом, однако подтвердил, что его соотечественники погибают, воюя за Украину.

«Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати», — утверждает Миткевич.

14 марта в Минобороны РФ заявили, что всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.

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#наемники
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Украинские военные в панике пытаются построить вторую линию обороны в районе Орехова
Рогов: ВСУ в панике строят вторую линию обороны на Ореховском направлении
29 марта 2024, 13:31

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ в панике пытаются построить вторую линию обороны на Ореховском участке линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он обратил внимание на панические настроения в рядах ВСУ в плане ускоренного строительства оборонительной линии.

Ранее Рогов сообщал, что российская армия порвала оборону украинских войск на Ореховском направлении северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. По его словам, ВС РФ взяли не менее пяти вражеских опорных пунктов. Причем противник понес большие потери в живой силе.

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«Убийца» Abrams отправился на СВО: чем опасны ульяновские дроны «Пиранья» для танков и ВСУ
Ульяновские дроны «Пиранья» отправлены на испытания в зону СВО
29 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/vadimrysev

Новая партия дронов «Пиранья» отправлена в зону СВО. О том, где были изготовлены беспилотники, какими характеристиками они обладают, и как они уничтожили “неуязвимый” американский танк Abrams, расскажет редакция «Радио 1».

«Пираньи» отправлены в зону СВО: что за дрон


О том, что дроны «Пиранья» будут направлены в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он также сообщил, что сразу после их прибытия на фронт военные начнут проводить испытания и применять их в боевых действиях. Дроны «Пиранья» производит Симбирское конструкторское бюро. До этого на фронт было отправлено более четырех тысяч ульяновских беспилотников. Они успешно прошли испытания в Минобороны.

Беспилотник «Пиранья» обладает нетипичными частотами. Он практически неуязвим для вражеских систем ПВО и РЭБ. С использованием БПЛА, российские военные наносят высокоточные удары по живой силе и технике противника.

БПЛА «Пиранья»: когда стал известен


Впервые о FPV-дроне «Пиранья» заговорили после того, как ему удалось поразить в зоне СВО американский танк Abrams, который прежде считался “неуязвимым” для БПЛА. Такие дроны продолжают активно применяться на фронте, однако в настоящее время идет активная работа по их модернизации. На сегодняшний день Симбирское конструкторское бюро изготовило свыше 8 тысяч FPV-дронов «Пиранья».

Дронт «Пиранья»: характеристики


Усовершенствованные «Пираньи» выполнены в двух вариантах: дрона-камикадзе и бомбардировщика с системой сброса боеприпасов от РПГ-7. БПЛА «Пиранья» способен носить полезную нагрузку 4,5 кг и уничтожать цели на дальности до 15 км. Результаты прежних испытаний показали, что дрон превосходит предшественников и легко справляется с целями на расстоянии 13 км. Специалисты подчеркивают, что в зоне СВО подавляющее большинство FPV-дронов работают на дистанциях в пределах 4—6 км.

Симбирское конструкторское бюро: что производит, где находится


Предприятие, на котором производятся «Пираньи», находится в Ульяновске. Преимущественно завод занимается производством беспилотных летательных аппаратов типов «разведчики» и «камикадзе». Грузоподъемность дронов, разрабатываемых в бюро, не превышает 30 кг.

Кроме того, бюро производит индивидуальные и комплексные ретрансляторы по передаче видеосигналов и сигналов управления, создает специализированные антенны для беспилотных воздушных судов.

Симбирское конструкторское бюро в 2024 году намерено выпускать более 5 тыс. беспилотников «Пиранья» в месяц. Примечательно, что в 2023 году именно такое количество дронов было направлено в зону проведения СВО.

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